Scuola di XXV Aprile, il Pd va sul posto per raccogliere le denunce dei genitori 🔴 VIDEO

Scuola di XXV Aprile, il Pd va sul posto per raccogliere le denunce dei genitori

Pochi giorni fa, su sollecitazione dei genitori dei ragazzi che frequentano la scuola di XXV Aprile, le Consigliere Comunali Ramona Furiani e Luisa Fatigoni si sono recate presso la struttura scolastica, ancora oggi cantiere aperto dopo oltre 4 anni dall’inaugurazione.

Come se i disagi derivanti dall’interminabile cantiere non fossero sufficienti, nella parte esterna dell’edificio già fruita dai ragazzi sono presenti:

-pannelli di recinzione non ancorati al cordolo,

-delimitazione del cantiere con reti inserite in blocchi di cemento lungo il percorso di uscita ed entrata dei ragazzi,

-scivolo per disabili per l’abbattimento delle barriere architettoniche con delle sporgenze che, non solo rendono difficile la fruibilità dello stesso, ma rappresentano anche un pericolo di inciampo per i bambini in uscita dalla scuola,

-fili di ferro lasciati alla mercè dei giochi dei bambini.

Non da ultimo, proprio oggi 28 febbraio 2023 i genitori ci hanno aggiornato con ulteriore materiale fotografico, poiché il forte vento ha provocato la cadute delle barriere di delimitazione del cantiere che ostruiscono il passaggio. Non immaginiamo cosa poteva accadere se in quel momento una persona o un bambino si trovano nei pressi nel momento della caduta!

I genitori degli studenti hanno inoltre tenuto a specificare che, pur avendo segnalato più volte le problematiche di cui sopra, nè il Sindaco né l’assessore Santoni hanno mai mostrato interesse alle questioni sottoposte che, oggettivamente potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli utenti della scuola.

Per tale ragione, le Consigliere Comunali hanno protocollato il video che qui si pubblica con la richiesta di sopralluogo da parte del tecnico del settore e dell’Assessore competente Stefano Santoni, ai quali verrà poi richiesta una relazione sull’intervento.

La vicenda in ogni caso risulta grave per il grado di totale disinteresse manifestato dalla Giunta Lungarotti che si dimostra ancora una volta completamente inefficiente e per la disattenzione con cui si curano i luoghi vissuti da bambini e ragazzi.

Per un Sindaco che ha fatto del suo mandato una convinta opera di educazione civica nei confronti della cittadinanza e della sua città il palcoscenico di una continua recita scolastica dove il sistema scolastico viene utilizzato impropriamente come propaganda politica, ci aspettavamo sicuramente più attenzione nei confronti di queste problematiche.

Il Sindaco Lungarotti saprà senza dubbio che esistono teorie pedagogiche che reinterpretano la scuola come un grande modello di città organizzata, con un centro, le sue strade, i parchi e le aree dove sostare, rilassarsi, concentrarsi a pensare, leggere e incontrare persone. Un ambiente educativo adatto è uno sprono alla salute e alla concentrazione creativa e garantisce il successo per l’apprendimento crescente. Tutto questo è lontano anni luce dalle scuole della nostra città , in particolare se guardiamo alla fatiscente neonata scuola di XXV Aprile.

Auspichiamo che questa denuncia venga accolta, in primo luogo disponendo che sia svolta dai servizi ordinari del Comune, con frequenza costante e duratura, una manutenzione che assicuri agibilità , sicurezza e cura degli spazi aperti alla scuola di XXV Aprile.

A cura della segreteria PD Bastia Umbra Gruppo Consiliare PD Bastia Umbra