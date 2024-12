Se’ de la Bastiola Si, tra iniziative culturali e solidarietà

Norberto Pizzardi, presidente dell’Associazione “Sei del la Bastiola Si”, ha tracciato un bilancio positivo delle attività svolte nel corso dell’anno, evidenziando il grande impegno della sua associazione in eventi culturali, sociali e di solidarietà. “In questo anno che sta per concludersi, siamo stati protagonisti di iniziative significative che hanno coinvolto la nostra comunità e ci hanno permesso di crescere insieme”, ha dichiarato Pizzardi.

La prima iniziativa di grande rilievo è stata la festa del tesseramento, che si è svolta al Centro San Michele durante la festa di San Valentino, creando un’opportunità di incontro e aggregazione per i membri dell’associazione. Questo evento ha dato il via a un anno ricco di attività che hanno visto la partecipazione attiva della cittadinanza. “Siamo molto soddisfatti di come la festa del tesseramento sia andata, è stato un momento importante per ritrovarsi tutti insieme”, ha commentato Pizzardi.

In primavera, l’associazione – che è stata fondata da Andrea Tabarrini – ha organizzato una gita culturale il 5 maggio nei borghi del Tufo, visitando Pitigliano, Sovana e Sorano. Questi borghi, ricchi di storia etrusca e rinascimentale, sono stati il fulcro della visita, che ha permesso ai partecipanti di immergersi nella bellezza del territorio e di scoprire il patrimonio artistico e culturale delle terre toscane. “La giornata è stata straordinaria, con una guida esperta che ci ha fatto vivere un’esperienza unica”, ha aggiunto Pizzardi.

Un’altra iniziativa di grande successo è stata la visita ai mosaici del Duomo, avvenuta il 13 ottobre 2024. L’incontro con questi capolavori d’arte, realizzati da alcuni dei più grandi artisti del Rinascimento, ha suscitato l’entusiasmo dei partecipanti, che hanno avuto l’opportunità di ammirare la bellezza di questi mosaici che raccontano secoli di storia. Dopo il lungo restauro, i mosaici sono stati protetti e coperti il 16 ottobre, preservando così un patrimonio artistico che va dai 500 ai 600 anni di storia.

Le gite organizzate dall’Associazione non si sono limitate alla cultura, ma hanno incluso anche momenti conviviali. Come sottolineato da Pizzardi, “Le nostre gite sono sempre accompagnate da un momento di convivialità che contribuisce a rendere l’esperienza ancora più piacevole e a rafforzare i legami tra i partecipanti”. L’Associazione ha inoltre continuato la sua attività di solidarietà, partecipando come co-sponsor alla Giornata contro la violenza sulle donne, organizzata ad Assisi. Questo evento ha avuto una grande adesione e ha visto l’associazione impegnata anche in una raccolta fondi.

Nel corso dell’anno, l’Associazione ha effettuato importanti donazioni. Tra queste, un contributo alla Croce Rossa per sostenere le attività di assistenza alle persone in difficoltà, oltre a una donazione di mangimi al Canile del Ponte Rosso. “Abbiamo scelto di dare il nostro supporto alle organizzazioni che operano in settori così cruciali per la nostra comunità”, ha spiegato Pizzardi. Anche la rete antiviolenza ha ricevuto un contributo dall’associazione, che ha dato seguito alle sue iniziative benefiche con l’intento di contribuire concretamente al benessere della società.

L’Associazione ha anche deciso di far sentire la sua vicinanza alle persone più svantaggiate, con nuove donazioni previste per la fine dell’anno. Pizzardi ha dichiarato che “Le donazioni sono possibili grazie ai piccoli utili che ricaviamo dalle nostre iniziative e grazie all’aiuto di amici che scelgono di rimanere anonimi”. Questo spirito di solidarietà è uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente l’Associazione, che continua a impegnarsi per il bene comune.

Uno degli eventi più recenti è stato il tradizionale Focaraccio della Madonna, che si è svolto il 7 dicembre. Nonostante il freddo pungente, l’evento si è svolto all’interno di un’area protetta del circolo, dove il fuoco ha riscaldato i partecipanti. “È stato un momento di socialità e di festa, dove le persone si sono ritrovate per scambiarsi auguri e passare un po’ di tempo insieme”, ha commentato Pizzardi. Anche il Vimbrulè e un piccolo rinfresco sono stati parte del convivio, grazie alla collaborazione con il circolo Arci, che ha co-sponsorizzato l’iniziativa.

L’Associazione “Sei del la Bastiola Si” ha ottenuto anche un risultato che ha suscitato grande orgoglio tra i suoi membri: la riapertura della chiesina di San Nicola di Bastiola. La ristrutturazione e la cura della chiesa sono state possibili grazie alla collaborazione con le famiglie Ridolfi, che hanno protetto e mantenuto la chiesa per anni. “La chiesina di San Nicola è un luogo di grande valore per la nostra comunità e siamo felici di aver contribuito alla sua riapertura”, ha sottolineato Pizzardi. In collaborazione con l’amministrazione, l’Associazione ha dato vita al progetto “Le Chiese del Natale e il Dono“, che ha visto la celebrazione di messe festive nelle domeniche dell’8, 15 e 22 dicembre.

Pizzardi ha ribadito l’importanza di continuare a celebrare questi momenti di spiritualità e di comunità, con l’intenzione di rendere le celebrazioni mensili. La chiesina, ben tenuta e ricca di doni che evocano ricordi affettuosi, è diventata un punto di riferimento per tutti i membri dell’Associazione. Inoltre, Pizzardi ha annunciato che, dopo il successo delle celebrazioni di dicembre, le aperture per visitare la mostra dei doni continueranno anche nei giorni successivi, con la possibilità di esporre nuovi doni.

Il 2024 si conclude dunque con una serie di eventi che hanno lasciato il segno, ma l’Associazione è già al lavoro per il futuro. Il primo grande appuntamento del 2025 sarà la festa di San Valentino prevista per il prefabbricato di San Rocco, che si prevede essere un altro momento conviviale di grande importanza. Inoltre, Pizzardi ha ribadito la soddisfazione per il successo delle celebrazioni nella chiesa di San Nicola, auspicando che questo possa diventare un nucleo centrale per il ritorno a una vera comunità bastiola. Il lavoro del direttivo, sempre più rinnovato con l’inserimento di nuove risorse, si sta concentrando anche su nuove iniziative per rendere l’anno prossimo altrettanto ricco di eventi significativi.

In conclusione, Pizzardi ha espresso una profonda soddisfazione per l’anno appena trascorso, sottolineando come il lavoro di squadra e l’impegno costante abbiano reso possibili tutte queste iniziative. “Continueremo a impegnarci con lo stesso spirito di sempre, cercando di portare nuove risorse e nuove esperienze alla nostra associazione”, ha concluso il presidente.