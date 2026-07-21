Solidarietà senza confini, raccolta umanitaria per il Venezuela

Da Bastia Umbra un aiuto concreto alle popolazioni terremotate

❤️ Sabato 25 luglio a Bastia Umbra una raccolta solidale promossa da vivI L’ARIA ODV con U.JET Srl sosterrà ALI ODV ETS e gli aiuti umanitari destinati alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Un gesto concreto di solidarietà.

Un’iniziativa nata in Umbria per aiutare chi vive l’emergenza

Una giornata dedicata alla solidarietà prenderà vita sabato 25 luglio 2026 grazie a un’iniziativa promossa dall’associazione vivI L’ARIA ODV di Bastia Umbra, con la collaborazione della U.JET Srl, azienda del territorio. L’obiettivo è raccogliere aiuti a sostegno delle attività di ALI ODV ETS – Associazione Latinoamericana in Italia, impegnata nell’assistenza alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno.

L’iniziativa nasce con l’intento di trasformare la solidarietà del territorio umbro in un aiuto concreto destinato a persone che stanno affrontando una grave emergenza umanitaria, coinvolgendo cittadini, volontari e imprese in un progetto comune di sostegno.

Il ricordo di Ilaria trasformato in impegno verso gli altri

L’associazione vivI L’ARIA ODV è nata dall’amore per Ilaria Bertinelli, scomparsa prematuramente nel 2024. Dal dolore per la sua perdita è maturata la volontà di dare vita a un percorso fondato sulla solidarietà, sull’inclusione, sulla dignità delle persone e sull’attenzione verso chi vive situazioni di fragilità. Attraverso le attività dell’associazione, il ricordo di Ilaria continua così a tradursi in iniziative capaci di offrire sostegno e vicinanza a chi ne ha bisogno. La raccolta solidale rappresenta un ulteriore passo di questo percorso, orientato a promuovere valori di partecipazione e responsabilità sociale.

Il sostegno di un’azienda radicata nel territorio

Accanto all’associazione ha scelto di aderire al progetto U.JET Srl, impresa con sede a Bastia Umbra, attiva dal 1983 nella produzione di dispositivi monouso in tessuto non tessuto destinati al settore sanitario. La collaborazione testimonia la volontà dell’azienda di contribuire concretamente alle esigenze della comunità, mettendo a disposizione risorse e competenze per sostenere un’iniziativa dal forte valore sociale.

L’unione tra il mondo del volontariato e quello imprenditoriale dà vita a una collaborazione che punta a rafforzare la rete della solidarietà, dimostrando come realtà diverse possano condividere un obiettivo comune a favore delle persone più vulnerabili.

Gli aiuti destinati alle comunità venezuelane

La raccolta è finalizzata a sostenere ALI ODV ETS – Associazione Latinoamericana in Italia, organizzazione di volontariato che da anni opera a favore delle comunità venezuelane attraverso il progetto “ALI per Venezuela”. L’associazione raccoglie e invia aiuti umanitari, con particolare attenzione a medicinali, dispositivi sanitari e materiali indispensabili, destinati sia alle persone in condizioni di maggiore difficoltà sia alle strutture che operano quotidianamente sul territorio. Nel tempo ALI ODV ETS ha sviluppato una rete di volontari e collaborazioni che consente di trasformare gli aiuti raccolti in Italia in interventi concreti destinati alle comunità venezuelane.

Un gesto che unisce memoria e partecipazione

L’iniziativa vuole rappresentare un’occasione di partecipazione aperta alla comunità, nella convinzione che anche un piccolo contributo possa diventare parte di una più ampia catena di solidarietà.

Il progetto racconta una storia che nasce in Umbria e che, attraverso la collaborazione tra associazioni, cittadini e imprese, supera i confini del territorio per raggiungere chi vive una situazione di emergenza. Il filo conduttore è la volontà di trasformare il ricordo, l’impegno civile e la sensibilità sociale in un aiuto concreto per chi necessita di cure, assistenza e beni essenziali.

La giornata di sabato 25 luglio offrirà così l’opportunità di sostenere un’iniziativa che mette al centro la solidarietà, la memoria e la collaborazione tra realtà del territorio, con l’obiettivo di contribuire agli interventi umanitari destinati alle popolazioni venezuelane colpite dal sisma.