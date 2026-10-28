Truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini di Bastia Umbra

Sud del Mondo, a Reggio si chiude Eyes in Color: arte e integrazione nelle scuole REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Si è concluso oggi, a Reggio Calabria, il percorso nelle scuole del progetto “EYES IN COLOR – Diritti a colori”, l’iniziativa promossa e organizzata dall’Associazione I Sud del Mondo ETS, con il patrocinio di UNICEF Italia e la collaborazione del Maestro Franco Azzinari, artista di fama internazionale conosciuto come il “Pittore […]

Musica, novembre dedicato a compositori e interpreti spagnoli su Tivusat ROMA (ITALPRESS) – Un mese dedicato a compositori e interpreti spagnoli, con concerti, opere, danza e documentari. Un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità al canale 49 (Mezzo) della piattaforma satellitare gratuita tivùsat. Il momento clou è la celebrazione dei 150 anni dalla nascita del compositore andaluso Manuel de Falla, ricordato attraverso alcune delle sue […]

Un Salone Sociale “Beauty For a Better Life” a Milano per persone in difficoltà MILANO (ITALPRESS) – Inaugurato a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale, il secondo Salone Sociale “Beauty for a Better Life” di L’Orèal. Nel nuovo spazio, all’interno dell’Hub 126, centro gestito da Fondazione Progetto Arca, le persone in stato di fragilità o di bisogno potranno usufruire gratuitamente di servizi di taglio, acconciatura e colore, oltre […]

Lo sport come bene comune, Gruppo CAP premia i vincitori di “Valori in Campo” MILANO (ITALPRESS) – Lo sport non è solo competizione, ma può diventare uno strumento concreto di crescita, educazione ambientale e inclusione sociale. Con questa consapevolezza, Gruppo CAP, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, ha annunciato i vincitori del bando “Valori in Campo 2026/2028: Lo sport per il bene […]

Cyber, Deas lancia a Palermo il resident hackathon per studenti PALERMO (ITALPRESS) – “The Dfir Chronicles” è il progetto presentato dalla Società di Cybersicurezza DEAS a Palermo, in occasione del Mondadori Academy Forum Orienta: 28 e 29 ottobre, due giorni per entrare nel vivo della cyber investigazione e comprendere i processi della digital forensic attraverso un hackathon che vede alternarsi 32 squadre composte da studenti […]

Sanità, Mattarella “Inaccettabili disparità territoriali” ROMA (ITALPRESS) – “L’efficacia della prevenzione dipende anche dalla sua concreta accessibilità. Non è possibile accettare che ci siano disparità territoriali, tali da ridurre in alcune aree o regioni le possibilità di accesso agli screening e ai servizi sanitari. Così come non si può accettare che le difficoltà economiche si trasformino in ostacoli o, addirittura, […]

Manovra, Meloni “Aiuteremo le imprese a diventare più forti e creare lavoro” ROMA (ITALPRESS) – “In legge di bilancio introduciamo il principio secondo cui un’azienda che è nata artigiana, e che lo è stata per almeno sette anni, potrà mantenere la propria qualifica anche se deciderà di aumentare i propri lavoratori, con attenzione particolare nei confronti di maestranze e apprendisti: crescere non significherà più doversi snaturare”. Lo […]

Scontro tra due treni dell’Alta velocità in Spagna, decine di vittime TOLEDO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tragedia in Spagna. Due treni dell’Alta velocità si sono scontrati questa mattina nei pressi della stazione di Urda (Toledo). Secondo quanto riferito dal servizio di emergenza 112, due vagoni sono finiti lungo una scarpata e in base alle prime stime, per “Sky News”, si contano almeno 39 vittime. Numerosi i feriti. […]

Ucraina, Trump “Molto presto un incontro tra Putin e Zelensky” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky verrà organizzato “molto presto”. Ad annunciarlo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, incontrando i giornalisti. “Ci sarà un incontro molto presto e credo che si possano fare notevoli progressi”, ha sottolineato Trump. – foto […]