Truffe, i Carabinieri incontrano i cittadini di Bastia Umbra

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, Carabinieri al mercato comunale venerdì 13 novembre dalle ore 9 per la campagna “Difenditi dalle truffe”. Informazioni e consigli pratici per riconoscere i raggiri e proteggere cittadini e anziani.
Al mercato comunale consigli pratici contro truffe e raggiri
I Carabinieri incontrano i cittadini al mercato comunale per una campagna informativa dedicata alla prevenzione delle truffe. L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre 2026, dalle ore 9, nell’ambito dell’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, promossa dall’Arma e sostenuta dall’amministrazione comunale di Bastia Umbra.
L’obiettivo è fornire indicazioni concrete per individuare possibili tentativi di raggiro, riconoscere comportamenti sospetti e adottare precauzioni nella vita quotidiana. Particolare attenzione sarà rivolta alle persone anziane e ai cittadini maggiormente esposti a situazioni di vulnerabilità.
La scelta del mercato comunale consentirà ai militari di entrare direttamente in contatto con la popolazione, attraverso un’attività di informazione accessibile a tutti.
Carabinieri al mercato per informare i cittadini
Durante la mattinata, i cittadini potranno confrontarsi con i rappresentanti dell’Arma, chiedere chiarimenti e ricevere suggerimenti sulle modalità più frequenti utilizzate dai truffatori.
L’incontro sarà dedicato soprattutto alla capacità di riconoscere situazioni potenzialmente pericolose prima che possano trasformarsi in episodi di frode.
L’attività rientra nelle iniziative di sensibilizzazione condotte dai Carabinieri per diffondere una maggiore conoscenza dei rischi e favorire comportamenti prudenti.
Il dialogo diretto rappresenterà uno degli elementi principali della giornata, permettendo ai partecipanti di approfondire dubbi e conoscere le precauzioni utili per proteggere anche i propri familiari.
Dalle false visite alle frodi telefoniche e digitali
Le truffe possono assumere caratteristiche differenti e sfruttare modalità di contatto diverse. Tra quelle richiamate nella campagna informativa figurano i falsi operatori che si presentano nelle abitazioni, le telefonate ingannevoli e i tentativi di frode effettuati attraverso messaggi e strumenti digitali.
La varietà delle tecniche utilizzate rende particolarmente importante la conoscenza dei segnali che possono indicare un possibile raggiro.
La prevenzione passa quindi attraverso un’informazione corretta, capace di aiutare le persone a valutare richieste insolite, contatti inattesi e circostanze che potrebbero nascondere intenzioni fraudolente.
Le indicazioni fornite durante l’incontro saranno rivolte all’intera cittadinanza, senza limitarsi a una specifica fascia d’età.
Attenzione alle persone anziane e più vulnerabili
Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa riguarda la protezione delle fasce di popolazione considerate maggiormente esposte ai tentativi di truffa.
Le attività informative intendono contribuire a ridurre i rischi attraverso una maggiore consapevolezza individuale e il coinvolgimento dei familiari.
Il Comune di Bastia Umbra attribuisce particolare importanza a queste occasioni di confronto, considerate strumenti utili per rafforzare la cultura della prevenzione e promuovere forme di attenzione reciproca all’interno della comunità.
L’informazione assume così anche una dimensione sociale, favorendo la collaborazione tra cittadini e istituzioni nella tutela delle persone più fragili.
Il Comune sostiene la campagna di prevenzione
L’amministrazione comunale ha confermato il proprio sostegno all’iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri, evidenziando il valore delle attività di prossimità organizzate nei luoghi abitualmente frequentati dalla popolazione.
La presenza dei militari al mercato rappresenterà un’opportunità per consolidare il rapporto di fiducia tra cittadini e forze dell’ordine, attraverso un confronto diretto sui problemi legati alla sicurezza.
Il messaggio alla base della campagna riguarda l’importanza di riconoscere tempestivamente le possibili situazioni di rischio e di utilizzare le conoscenze acquisite per proteggere sé stessi e gli altri.
L’appuntamento è aperto alla cittadinanza venerdì 13 novembre, dalle ore 9, al mercato comunale di Bastia Umbra. Il Comune invita i residenti a partecipare per ricevere informazioni pratiche e approfondire le principali misure di prevenzione contro le truffe.
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