Via Chiascio, riparato il guasto acqua dopo giorni di segnalazioni

18 Settembre 2026 Sociale, Ultime notizie
Via Chiascio, riparato il guasto acqua dopo giorni di segnalazioni

Intervento concluso dopo i numerosi solleciti dei residenti

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, riparato questa mattina il guasto in via Chiascio che da giorni provocava una fuoriuscita d’acqua sulla carreggiata. L’intervento è arrivato dopo le segnalazioni dei residenti e il nuovo sollecito effettuato ieri.

BASTIA UMBRA – È stato riparato questa mattina il guasto in via Chiascio che da diversi giorni provocava una continua fuoriuscita d’acqua sulla carreggiata, nella zona di fronte all’Arco di Sant’Angelo e nei pressi della Pasticceria Mela.

La soluzione è arrivata dopo le segnalazioni dei residenti e i successivi solleciti – anche da parte del Comune come detto dall’assessora Ramona Furianil’ultimo dei quali effettuato anche nella giornata di ieri. Il problema, secondo quanto riferito dai cittadini, si trascinava da venerdì scorso e aveva determinato la presenza costante di acqua lungo la strada.

La risposta dell’assessora e la riparazione

Contattata sulla situazione, l’assessora Ramona Furiani aveva assicurato un intervento, indicando inizialmente la settimana successiva come periodo previsto per l’esecuzione dei lavori.

La riparazione è invece stata effettuata già questa mattina, consentendo di eliminare la perdita che aveva interessato via Chiascio per diversi giorni.

Foto e video avevano documentato la perdita

La situazione era stata segnalata alla redazione anche attraverso fotografie e video realizzati nelle ore serali. Nelle immagini si vedevano l’acqua scorrere lungo il margine della carreggiata e diversi ristagni formatisi negli avvallamenti dell’asfalto.

I residenti avevano riferito di avere già interessato gli uffici competenti, chiedendo di individuare l’origine della fuoriuscita e di procedere con un intervento risolutivo.

Dopo giorni di attesa il problema è risolto

Il nuovo sollecito effettuato ieri è stato seguito dall’intervento di questa mattina. Il guasto è stato quindi riparato e la perdita eliminata, chiudendo una situazione che aveva provocato preoccupazione e richieste di intervento da parte di chi vive e frequenta la zona.

La vicenda si conclude dunque con il ripristino della situazione in via Chiascio, dopo diversi giorni durante i quali la presenza d’acqua sulla strada era rimasta ben visibile e aveva determinato ripetute segnalazioni.

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