Via Chiascio, riparato il guasto acqua dopo giorni di segnalazioni

Intervento concluso dopo i numerosi solleciti dei residenti

📌 FLASH NEWS – Bastia Umbra, riparato questa mattina il guasto in via Chiascio che da giorni provocava una fuoriuscita d’acqua sulla carreggiata. L’intervento è arrivato dopo le segnalazioni dei residenti e il nuovo sollecito effettuato ieri.

BASTIA UMBRA – È stato riparato questa mattina il guasto in via Chiascio che da diversi giorni provocava una continua fuoriuscita d’acqua sulla carreggiata, nella zona di fronte all’Arco di Sant’Angelo e nei pressi della Pasticceria Mela.

La soluzione è arrivata dopo le segnalazioni dei residenti e i successivi solleciti – anche da parte del Comune come detto dall’assessora Ramona Furiani –l’ultimo dei quali effettuato anche nella giornata di ieri. Il problema, secondo quanto riferito dai cittadini, si trascinava da venerdì scorso e aveva determinato la presenza costante di acqua lungo la strada.

La risposta dell’assessora e la riparazione

Contattata sulla situazione, l’assessora Ramona Furiani aveva assicurato un intervento, indicando inizialmente la settimana successiva come periodo previsto per l’esecuzione dei lavori.

La riparazione è invece stata effettuata già questa mattina, consentendo di eliminare la perdita che aveva interessato via Chiascio per diversi giorni.

Foto e video avevano documentato la perdita

La situazione era stata segnalata alla redazione anche attraverso fotografie e video realizzati nelle ore serali. Nelle immagini si vedevano l’acqua scorrere lungo il margine della carreggiata e diversi ristagni formatisi negli avvallamenti dell’asfalto.

I residenti avevano riferito di avere già interessato gli uffici competenti, chiedendo di individuare l’origine della fuoriuscita e di procedere con un intervento risolutivo.

Dopo giorni di attesa il problema è risolto

Il nuovo sollecito effettuato ieri è stato seguito dall’intervento di questa mattina. Il guasto è stato quindi riparato e la perdita eliminata, chiudendo una situazione che aveva provocato preoccupazione e richieste di intervento da parte di chi vive e frequenta la zona.

La vicenda si conclude dunque con il ripristino della situazione in via Chiascio, dopo diversi giorni durante i quali la presenza d’acqua sulla strada era rimasta ben visibile e aveva determinato ripetute segnalazioni.