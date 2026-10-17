Vita indipendente e disabilità, le esperienze umbre in rete

Il Consorzio ABN raduna progetti, istituzioni e associazioni

📌 FLASH NEWS – A Perugia il Consorzio ABN ha riunito istituzioni, terzo settore e persone con disabilità per confrontare esperienze umbre di vita indipendente. Al centro abitare inclusivo, autonomia personale e collaborazione nella comunità

Mettere in relazione le esperienze umbre di vita indipendente delle persone con disabilità, confrontando progetti abitativi e percorsi di autonomia. Con questo obiettivo il Consorzio ABN – network sociale ha promosso venerdì 16 ottobre, nella sala della Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, l’incontro “Vivere a modo MIO – Le esperienze umbre costruiscono una nuova idea di abitare e autonomia”.

La tavola rotonda ha riunito rappresentanti delle istituzioni, organizzazioni del terzo settore e persone direttamente coinvolte nelle iniziative. Il confronto ha riguardato i percorsi già avviati sul territorio regionale, il cohousing e le soluzioni di abitare sociale rivolte alle persone fragili.

Una comunità a sostegno dell’autonomia

Al centro della mattinata il welfare generativo, presentato come un modello nel quale la possibilità di condurre una vita autonoma prende forma attraverso una rete integrata di sostegno. In questa prospettiva, la promozione dei diritti si accompagna alla collaborazione tra servizi, realtà sociali e cittadinanza.

Il presidente del Consorzio ABN, Roberto Leonardi, ha sottolineato che l’autonomia personale e abitativa richiede una comunità preparata, capace di affiancare le persone. Ha quindi indicato nell’appuntamento un’occasione per valutare il lavoro svolto e valorizzare le esperienze umbre, attraverso l’alleanza tra settore pubblico, privato sociale e cittadini.

Istituzioni e terzo settore al confronto

All’iniziativa hanno partecipato Fabio Barcaioli, assessore al welfare della Regione Umbria, e Costanza Spera, assessora al welfare del Comune di Perugia. Presente anche don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana di Perugia e Città della Pieve.

Le testimonianze delle organizzazioni hanno permesso di portare nel dibattito le esperienze maturate nei diversi progetti. Sono intervenute la Cooperativa Borgorete, le associazioni La Brigata Indipendente e Uno in più ETS, insieme alla Fondazione Dream AP.

Il contributo di queste realtà ha affiancato il confronto istituzionale, dando spazio alle attività attraverso le quali vengono sostenuti i percorsi individuali.

La quotidianità negli appartamenti dedicati

Alla mattinata hanno preso parte anche alcuni giovani che stanno sperimentando la vita indipendente in strutture e appartamenti dedicati. Le modalità di partecipazione variano: per alcuni l’esperienza è continuativa, mentre altri frequentano gli alloggi in giorni specifici della settimana.

A sostenerli sono operatori e personale sanitario competente. Le testimonianze hanno così portato l’attenzione sulle diverse forme organizzative adottate per accompagnare l’autonomia abitativa e personale.

In alcuni casi, i progetti comprendono anche la volontà di costruire un percorso lavorativo, con l’obiettivo di favorire successivamente una maggiore indipendenza economica.

Le esperienze attive sul territorio umbro

I percorsi di vita indipendente presentati sono attualmente attivi a Perugia, presso le Corti Perugine, nella zona dell’ex Tabacchificio, oltre che ad Assisi e nel territorio comunale di Bastia Umbra.

Sono queste le esperienze territoriali sulle quali il Consorzio ABN ha voluto promuovere un confronto, mettendo in relazione progettualità differenti e raccogliendo il punto di vista di chi le organizza e di chi le vive.