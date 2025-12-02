Voci dal Territorio, nuova rubrica social per Bastia Umbra

Videointerviste per raccontare comunità, commercianti e associazioni

L’Associazione Bastia Città ha annunciato l’avvio della rubrica social “Voci dal Territorio”, progetto pensato per dare spazio e visibilità a chi contribuisce ogni giorno alla crescita della comunità locale. L’iniziativa nasce dall’impegno di soci attivi e creativi che hanno scelto di raccontare, attraverso videointerviste, le storie di chi rende Bastia Umbra un punto di riferimento produttivo, culturale e sociale.

La rubrica si propone di valorizzare la pluralità delle attività che animano il tessuto cittadino: dalle imprese commerciali e ricettive alle realtà produttive, dai servizi alla persona fino al mondo dell’associazionismo e del volontariato. L’obiettivo è restituire un’immagine autentica di Bastia, sottolineando la passione e la dedizione di chi opera sul territorio.

Il primo capitolo sarà dedicato ai commercianti, con la sezione “Diamo voce ai commercianti”. Verranno narrate le origini delle attività, la ricerca costante di prodotti di qualità, la capacità di resistere nei momenti di difficoltà e la passione che sostiene il lavoro quotidiano. Le interviste saranno pubblicate sulle pagine social dell’Associazione, diventando uno strumento di promozione e di conoscenza per tutta la cittadinanza.

La rubrica intende creare un ponte diretto tra comunità e protagonisti locali, offrendo un racconto umano e vicino alle persone. Bastia Umbra si presenta così come una città viva, capace di rinnovarsi e di mettere al centro la professionalità, la cura del cliente e il senso di appartenenza.

Chi desidera partecipare può contattare l’Associazione tramite telefono o e-mail, contribuendo a un progetto che mira a rafforzare il legame tra cittadini e territorio.