Welfare, nasce in Umbria una Scuola dell’innovazione sociale

Quattrocento partecipanti per avviare il nuovo Piano sociale

📌 FLASH NEWS – Nasce la Scuola regionale di innovazione e generatività sociale dell’Umbria. A Bastia Umbra circa 400 partecipanti per «Genera Umano». La Scuola sosterrà il nuovo Piano sociale regionale, con ascolto e progettazione condivisa

La Scuola regionale di innovazione e generatività sociale prende avvio in Umbria con l’obiettivo di rafforzare il welfare territoriale e accompagnare la costruzione del nuovo Piano sociale regionale. Il progetto, promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con la Scuola umbra di amministrazione pubblica, è sostenuto dal Fondo sociale europeo plus 2021-2027.

Il lancio si è svolto il 7 ottobre 2026 al centro congressi di Umbria Fiere, a Bastia Umbra, durante l’incontro “Genera Umano”. Circa quattrocento persone, tra amministratori pubblici, operatori sociali e professionisti, hanno partecipato all’appuntamento che ha aperto il percorso di confronto sulle future politiche sociali umbre.

Ascolto, confronto e nuove collaborazioni

La giornata è stata organizzata in tre momenti, corrispondenti al metodo di lavoro della Scuola. “Genera incontro” ha raccolto bisogni e proposte di chi opera quotidianamente nel sistema sociale regionale, attraverso uno spazio dedicato all’ascolto e alla partecipazione.

La sessione plenaria “Genera confronto” è stata aperta dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Fabio Barcaioli. Tra gli intervenuti anche Joseph Flagiello, amministratore unico della Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Il momento conclusivo, “Genera energia”, ha favorito i contatti tra i partecipanti e la possibilità di sviluppare collaborazioni e progetti comuni. Lo scrittore e performer Claudio Morici ha accompagnato l’evento con una narrazione dedicata alle idee e alle prospettive che guideranno le attività della Scuola nei prossimi due anni.

Il Piano sociale partirà dai territori

Una delle principali azioni previste riguarda la costruzione partecipata del nuovo Piano sociale regionale. Il lavoro partirà dall’analisi dei dati territoriali, dall’individuazione dei bisogni emergenti e dalle conoscenze di chi segue direttamente le comunità.

Il percorso comprenderà ascolto, confronto e progettazione condivisa. Regione, Comuni, zone sociali, Terzo settore, università, professionisti, giovani e cittadini saranno chiamati a contribuire alla definizione delle scelte.

Accanto a questo processo, la Scuola svilupperà strumenti per leggere i dati sociali, monitorare le attività e valutare l’impatto delle politiche pubbliche. La programmazione basata sulle evidenze e l’innovazione organizzativa avranno quindi un ruolo centrale nel progetto.

Competenze e amministrazione condivisa

Il programma punta anche a rafforzare le capacità delle amministrazioni e del Terzo settore, diffondendo pratiche di amministrazione condivisa. Un ulteriore ambito di lavoro sarà la partecipazione giovanile attraverso il Servizio civile universale.

La finalità è costruire una rete stabile tra i soggetti dello sviluppo sociale regionale, capace di mettere in relazione competenze ed esperienze. Per Joseph Flagiello, la Scuola dovrà funzionare come un laboratorio permanente di innovazione pubblica, nel quale il confronto tra istituzioni, realtà private e comunità locali produca soluzioni applicabili ai servizi.

L’amministratore unico ha collegato questo impegno alla necessità di sperimentare nuovi modelli di welfare e rendere più efficaci le risposte ai bisogni dei cittadini.

Collegare salute e condizioni sociali

Stefania Proietti ha sottolineato il rapporto tra salute, qualità della vita e condizioni sociali, evidenziando come le necessità delle persone fragili richiedano servizi capaci di collaborare e accompagnare le famiglie nel tempo.

In questa prospettiva, il nuovo Piano sociale regionale dovrà dialogare strettamente con la programmazione sanitaria. La presidente ha indicato come obiettivi un sistema vicino alle persone, attento alle differenze e orientato a sostenere autonomia e partecipazione.

Ha inoltre riconosciuto il contributo di educatori, assistenti sociali, operatori, volontari, cooperative e associazioni, richiamando la necessità di coinvolgerli nelle scelte. L’esperienza umbra nell’amministrazione condivisa costituisce, nelle sue valutazioni, una base sulla quale sviluppare ulteriormente il lavoro comune.

Barcaioli: il welfare come opportunità di crescita

Fabio Barcaioli ha presentato la Scuola come uno spazio in cui riunire realtà diverse e riportare le politiche sociali al centro dell’agenda regionale. Il welfare, ha spiegato, riguarda la qualità della vita, ma anche le capacità delle persone e le risorse delle comunità.

L’assessore ha indicato un confronto orizzontale come metodo per elaborare il Piano, consentendo ai diversi partecipanti di portare conoscenze, proposte e punti di vista. La definizione del documento richiederà tempo e responsabilità condivisa, a partire dall’ascolto di chi conosce direttamente bisogni e potenzialità dei territori.