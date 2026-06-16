Ztl Bastia Umbra ecco le proposte del centrodestra in centro

Nuovo piano su orari e la sosta dei residenti a Bastia Umbra
Il dibattito sulla viabilità cittadina
La coalizione di centrodestra ha depositato formalmente una serie di rilievi tecnici e di opzioni alternative in merito al nuovo assetto della zona a traffico limitato nel cuore del centro storico. L’iniziativa punta a instaurare un canale di dialogo costruttivo con i vertici dell’amministrazione comunale, offrendo soluzioni concrete per mitigare l’impatto dei provvedimenti sulla cittadinanza e sul tessuto economico locale.
Asimmetrie territoriali e commercio
I rappresentanti delle liste civiche e dei partiti dell’opposizione evidenziano forti perplessità riguardo alla ripartizione degli spazi e dei permessi di transito. Secondo i firmatari del documento, l’attuale impianto programmatico creerebbe una evidente disparità di trattamento tra i cittadini che risiedono nelle diverse porzioni della piazza principale. In particolare, la proposta strutturata dalla giunta favorirebbe gli abitanti del settore nord-ovest, determinando al contempo una penalizzazione per i residenti del quadrante sud-est. Parallelamente, il blocco alla circolazione rischierebbe di colpire pesantemente le attività commerciali situate lungo via dell’Isola Romana, riducendo l’afflusso di clientela e l’accessibilità ai negozi di vicinato.
La rimodulazione dei parcheggi pubblici
Per superare queste criticità, le forze di centrodestra suggeriscono una riorganizzazione flessibile degli stalli di sosta. La strategia prevede la riserva esclusiva dei parcheggi per i residenti soltanto nelle fasce orarie comprese tra le 13:00 e le 15:00 e, successivamente, dalle 20:00 alle 8:00 del mattino seguente. Nelle ore restanti, verrebbe introdotto un sistema di sosta breve regolamentato a trenta minuti, estendendo la medesima disciplina anche alla limitrofa via Veneto. Di fronte alla progressiva contrazione delle aree di sosta a pagamento, l’opposizione rilancia con determinazione l’istanza di abolire integralmente le strisce blu sul territorio comunale, superando il precedente diniego espresso dalla maggioranza consiliare alcuni mesi fa.
Orari della Ztl B e asporto
Per quanto concerne la specifica regolamentazione della Ztl B, la coalizione esprime parere favorevole circa lo slittamento dell’orario di attivazione dalle ore 18:00 alle ore 19:00. Tuttavia, i firmatari ritengono opportuno valutare un ulteriore posticipo alle ore 19:30, una misura ritenuta fondamentale per tutelare l’operatività degli esercizi commerciali e delle imprese di ristorazione della zona. Resta poi aperta la questione dei pochi operatori economici che effettuano attività di vendita da asporto. Per queste realtà si sollecitano tutele mirate, volte a scongiurare gravi contraccolpi finanziari derivanti da un transito veicolare che, nei fatti, incide in modo del tutto marginale sui flussi complessivi della mobilità urbana.
Sperimentazioni festive e controlli
Tra le proposte innovative emerge la volontà di testare la chiusura totale della piazza principale per l’intera giornata della domenica. Questa formula sperimentale di ventiquattro ore mira a restituire lo spazio pubblico alla collettività, valorizzandone la naturale vocazione di aggregazione sociale e di incontro. Infine, il centrodestra sollecita un potenziamento immediato del personale della polizia locale durante le prime fasi di introduzione dei nuovi varchi elettronici, auspicando che la giunta analizzi le proposte nel merito, abbandonando posizioni ideologiche o atteggiamenti di chiusura pregiudiziale.
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