Ztl Bastia Umbra ecco le proposte del centrodestra in centro

La Francia comincia bene il Mondiale, battuto 3-1 il Senegal A New York bell'esordio dei transalpini di Deschamps: doppietta di Mbappe'.

Mencarelli vince l’oro nella spada ai Campionati Europei Ad Antony il 23enne piemontese, delle Fiamme Oro, trionfa da esordiente.

Cina, crescono i prezzi delle abitazioni nelle principali città del Paese PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A maggio, i prezzi delle abitazioni nelle città cinesi di prima fascia, ovvero Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen, sono aumentati su base mensile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. I prezzi delle nuove abitazioni nelle quattro città di prima fascia sono saliti dello 0,2% su base mensile, con un ritmo di […]

La Cina lancia un nuovo satellite nello spazio XICHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha lanciato nello spazio un razzo vettore Long March-3B, posizionando con successo in orbita un nuovo satellite, Shijian-31. Il razzo è decollato alle 17:45 (ora di Pechino) dal Centro di lancio satellitare di Xichang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il satellite è utilizzato principalmente per il monitoraggio […]

Subaru presenta Uncharted, l’evoluzione elettrica per urban e off-road BERGAMO (ITALPRESS) – “Non una rivoluzione, ma un’evoluzione per il marchio perchè cambia l’attributo tecnico, da un power train a motore termico a power train elettrico. Ma i benefici al cliente finale, (tenuta di strada, landing, piacere di guida, sicurezza) sono esattamente gli stessi, solo in un formato tecnologico diverso”. Con queste parole Nicola Torregiani, […]

Ferrero debutta nel mercato delle bevande sportive e lancia Estathè Sport MILANO (ITALPRESS) – Ferrero entra nel segmento degli sport drink con il lancio di Estathè Sport. Il prodotto è destinato principalmente a un pubblico giovane e punta a intercettare il crescente interesse verso bevande pensate per accompagnare l’attività fisica e il tempo libero. L’ingresso in questo comparto assume particolare rilievo in un mercato che, secondo […]

Assemblea FEduF, l’educazione finanziaria leva strategica per il Paese ROMA (ITALPRESS) – In un contesto globale attraversato da profondi megatrend – dalla transizione demografica all’innovazione digitale, dalle tensioni geopolitiche alla trasformazione dei modelli economici e produttivi – la capacità di comprendere e interpretare le dinamiche finanziarie si configura sempre più come una competenza strategica. Non solo per gli operatori economici, ma per cittadini, famiglie […]

Cina, nuove attrazioni per il decimo anniversario di Shanghai Disneyland SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mentre Shanghai Disneyland festeggia oggi il suo decimo anniversario, il resort sta portando avanti diversi progetti di espansione, dopo aver tagliato il traguardo dei 100 milioni di visitatori a fine di ottobre 2025. Lunedì Andrew Bolstein, presidente e direttore generale dello Shanghai Disney Resort, ha condiviso nuovi aggiornamenti sulla nuova area […]

Il Milan ufficializza Amorim, Cardinale “Uno dei tecnici più preparati” L'allenatore "So perfettamente cosa rappresenta questo club"