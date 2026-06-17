I pini cadono uno a uno, ma non è lo Spiffero che li abbatte…

La Grande Crociata dei Pini Sacri

Narrano le cronache del Regno di Bastiopoli che nell’anno del Signore 2023 il governo dei Cavalieri del Centrodestra decise di restaurare le antiche vie di San Francesco, Marsalia e Manzonia.

Le strade erano ormai ridotte a percorsi di guerra: le radici dei grandi Pini Sacri avevano conquistato marciapiedi, sollevato pietre, deviato il cammino dei viandanti e costretto mamme con carrozzine e anziani con bastone a improbabili slalom degni dei tornei medievali.

Fu allora convocato il Gran Dendrologo del Regno, il quale, dopo attente osservazioni, emise un severo verdetto:

“Non esistono alternative valide all’abbattimento che evitino probabile sperpero di denaro pubblico.”

La sentenza era chiara. I ventidue Pini Sacri sarebbero stati sacrificati per consentire la rinascita delle vie del Regno.

Ma da occidente si levò un grido.

Un gruppo di valorosi ambientalisti fondò il glorioso Comitato “Salviamo i Pini”, costola dell’antica confraternita di Progetto Bastiopoli.

A guidarli era il Cavaliere Paolo delle Radici, il quale dichiarò ai quattro venti che forse erano state perfino violate le Sacre Leggi degli Alberi Monumentali.

Partirono diffide, proclami e missive legali.

Si raccolsero oltre duemila firme.

Si organizzarono assemblee pubbliche.

Giunsero persino sapienti forestali provenienti dalla celebre compagnia “Alle Radici dell’Albero”, che rassicurarono il popolo:

“I pini si possono salvare.”

Il popolo esultò.

“Li salveremo tutti!” gridavano nelle piazze.

E il Regno si preparò alle elezioni.

Nell’anno successivo il popolo premiò gli eroici difensori dei pini e il Cavaliere Paolo delle Radici divenne Assessore alle Fronde e ai Viali.

Fu una festa.

Campane.

Fanfare.

Brindisi.

Qualcuno giurò di aver visto persino gli scoiattoli applaudire.

Ma da quel giorno iniziò una delle più straordinarie vicende della storia forestale di Bastiopoli.

I nuovi governanti, per dimostrare la volontà (a parole) di salvare gli alberi, decisero infatti di affidarsi proprio allo stesso Gran Dendrologo che anni prima aveva consigliato l’abbattimento e inviarono un editto (finto) alle squadre operative dove era scritto “Salvateli tutti”.

E così iniziarono le verifiche.

Il primo pino risultò a rischio crollo.

Poi un secondo.

Poi un terzo.

Poi un quarto.

E via di motosega.

Ogni volta una nuova ordinanza urgente.

Ogni volta un nuovo pericolo imminente.

Ogni volta una nuova cerimonia del taglio.

Nel mentre, visto che c’erano controllarono anche in Via Roma e i sei pini che avrebbero dovuto essere salvati non stavano poi così bene.

E così, anziché abbatterne due come previsto nel progetto originario, si procedette all’eliminazione di tutti e otto.

I cittadini iniziarono a fare confusione.

Qualcuno domandava:

“Ma non erano quelli che dovevano salvarli?”

“Certamente” rispondevano gli esperti.

“Ed infatti li stanno salvando dall’eventualità di cadere.”

Nel frattempo, Via San Francesco perse tutti i suoi pini.

Ne rimasero otto tra Marsalia e Manzonia.

Poi arrivarono nuove verifiche.

E altri cinque pini seguirono il destino dei loro predecessori.

Un altro ancora venne abbattuto in Viale Umbria dopo che il vento aveva fatto precipitare un grosso ramo.

Le cronache raccontano che persino i pini iniziarono a guardarsi tra loro con sospetto.

Ma la storia non era ancora finita.

Durante una pubblica assemblea, alcuni cittadini chiesero se i due pini all’inizio di Viale Marconi fossero stati controllati.

Gli esperti tornarono sul posto.

Esaminarono.

Misurarono.

Valutarono.

E conclusero che uno dei due doveva essere abbattuto.

Già che c’erano, ne individuarono altri due nei vicini Giardini di Sir Lucio Camacho.

Così, nell’anno del Signore 2026, il Sovrano del Regno firmò la celebre Ordinanza n. 57 del 17 giugno, con la quale ordinò che entro sette giorni venissero abbattuti altri tre Pini Sacri, uno lungo la Via Romana e due nei Giardini di Lucio Camacho.

La notizia fu accolta con comprensibile entusiasmo dal glorioso Comitato “Salviamo i Pini”.

Del resto, dopo due anni di battaglie, diffide, raccolte firme, assemblee, convegni, relazioni e proclami, il numero dei pini salvati continuava a diminuire con impressionante regolarità.

Gli storici del Regno annotarono infatti che:

i Cavalieri del Centrodestra volevano abbatterne 22;

i Cavalieri del “Li Salveremo Tutti” ne avevano già accompagnati al taglio 23;

con l’Ordinanza n. 57 sarebbero arrivati a 26.

Un risultato che nessuno avrebbe osato immaginare.

Nemmeno coloro che avevano approvato il progetto originario.

Oggi, mentre le motoseghe si preparano a compiere l’ennesima missione salvifica entro sette giorni, nel Regno restano appena tre superstiti.

Tre.

E poiché ogni anno verranno nuovamente sottoposti a verifica, gli anziani del borgo non dicono più:

“Li salveranno.”

Ma più prudentemente:

“Per ora.”

Morale della favola

Nel Regno di Bastiopoli esistono imprese leggendarie.

Chi promise di salvarli tutti è riuscito ad abbatterne 26.

Questa impresa, per difficoltà tecnica e valore simbolico, entrerà certamente negli annali del Regno come il più grande successo mai ottenuto dal Comitato “Salviamo i Pini”.

Lo Spifferaio Magico