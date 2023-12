Lo Spiffero delle supercazzole del Borgo Antico

Lo Spiffero delle supercazzole – È arrivato Natale, ma anche il periodo delle supercazzole in politica dove ognuno può leggerci ed evidenziare quello che preferisce. Ricordate il conte Mascetti? Stessa cosa fanno le forze politiche su Bastia.

Basta leggere gli ultimi comunicati stampa per rendersene conto.

[…] Questa coalizione progressista è un progetto ambizioso che rappresenta unaper la città di Bastia. L’obiettivo è quello di costruire una alternativa politicache possa dare unal futuro ed alladella città. […]

Forse, esiste qualcuno che si propone di presentarsi alle elezioni senza ritenersi una “novità”, “disunito” o “per non dare un contributo alla crescita sociale e bla…bla…bla”?

Mascetti risponderebbe: No, mi permetta, no io… Scusi, noi siamo in quattro, come se fosse antani anche per lei soltanto in due oppure in quattro anche scribai con cofandina, come antifurto, per esempio.

[…] un incontro a Bastia con idella coalizione di Centrodestra dovesulle linee programmatiche della prossima consiliatura comunale ed individuare ili confini della attuale maggioranza per ildei cittadini di Bastia Umbra. […]

Chi si riproporrebbe di vincere le elezioni senza “allargare la coalizione” o senza mirare al “bene comune dei cittadini” e bla…bla…bla?

Sempre il conte direbbe: […] Ma no, aspetti, mi porga l’indice, ecco lo alzi così, guardi, guardi, guardi, lo vede il dito, lo vede che stuzzica, e prematura anche! Ma, allora io le potrei dire, anche col rispetto per l’autorità, che anche soltanto le due cose come vicesindaco, capisce? […]

Infine, poi ci sono quelli che si sentono forti, invincibili, determinati, uniti, capaci e all’altezza del ruolo. Poi alle riunioni cacciano i dissidenti e si ritrovano in quattro, certi che la politica sia solo farsi fotografare ovunque e in qualsiasi situazione e quindi con il braccio teso indicano agli altri (che dovrebbero adeguarsi) il candidato che hanno scelto.

E allora il Mascetti direbbe: Antani, blinda la supercazzola prematurata con doppio scappellamento a destra?

A parte gli scherzi, Buone Feste a Tutti Voi, ci risentiamo nel 2024 con la speranza che tutti inizino a parlare chiaro ai Cittadini che non si meritano queste supercazzole e si meritano amministratori capaci, concreti e soprattutto che parlino chiaro assumendosi anche le proprie responsabilità riconoscendo anche eventuali errori, considerando che di infallibile ce ne dovrebbe essere Uno solo: ne celebriamo l’anniversario della Nascita il prossimo 25 Dicembre.

