8° Memorial Marcello Vaccai Un Tributo al Calcio e alla Memoria

8° Memorial – Il 30 dicembre, a partire dalle ore 9.00, lo stadio Giuseppe Migaghelli di S. Maria degli Angeli sarà il palcoscenico dell’8° Memorial Marcello Vaccai. Questa manifestazione, promossa dalla società Bastia Ultimi Calci, rappresenta un’occasione importante per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella comunità sportiva locale.

Il torneo di quest’anno vedrà la partecipazione di tre squadre: A.S.D. Ultimi Calci Bastia Umbra, gli Amici di Marcello e gli Amatori Perugia. Questi gruppi si sfideranno in un clima di amicizia e sportività, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di Marcello Vaccai, un calciatore e un allenatore benvoluto da tutti.

Marcello Vaccai, originario di Angelana, ha avuto una carriera calcistica significativa, giocando per diverse squadre come Sansepolcro, Civitanovese e Subasio. La sua passione per il calcio si è poi concretizzata nell’attività di allenatore, dove ha potuto trasmettere il suo amore per lo sport alle nuove generazioni. La sua figura non è stata solo quella di un atleta, ma anche di un uomo che ha dedicato parte della sua vita al servizio della comunità come dipendente comunale nel settore sportivo di Assisi.

La tragedia che ha colpito la sua famiglia e gli amici il 14 luglio 2015, quando Marcello ha perso la vita in un incidente sull’Abetone, ha lasciato un vuoto incolmabile. Tuttavia, il Memorial offre un’opportunità per celebrare la sua vita e i valori che ha rappresentato. La manifestazione sportiva non è solo un torneo, ma un momento di unione per tutti coloro che hanno condiviso esperienze con lui.

Per dare inizio all’evento, è prevista una visita alla tomba di Marcello presso il cimitero vecchio di S. Maria degli Angeli. Questo gesto simbolico rappresenta un modo per rendere omaggio al suo spirito e alla sua dedizione, prima di passare alle competizioni sportive. La commemorazione si concluderà con una cerimonia di premiazione, alla quale parteciperà la sua famiglia, seguita da un momento conviviale all’insegna della condivisione e della gastronomia locale.

Gli organizzatori hanno preparato un rinfresco che includerà pasta, porchetta e dolci, creando un’atmosfera di festa e convivialità per tutti i partecipanti. L’invito a partecipare è aperto a chiunque desideri unirsi in questa celebrazione, sostenendo così una causa importante che va oltre il semplice evento sportivo.

Il Memorial Marcello Vaccai non è solo un torneo di calcio, ma un evento che racchiude valori di amicizia, rispetto e passione per lo sport. Attraverso questa manifestazione, la comunità locale si unisce per ricordare un grande uomo e calciatore, dimostrando che la memoria di Marcello vive nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

In un’epoca in cui gli eventi sportivi possono spesso sembrare distaccati dalla comunità, il Memorial rappresenta un esempio di come lo sport possa essere un potente veicolo di ricordo e unione. La partecipazione di varie squadre e la presenza della famiglia di Marcello fanno di questo torneo un evento significativo e toccante.

La speranza è che il Memorial possa crescere nel tempo, attirando sempre più partecipanti e spettatori, e diventando un appuntamento fisso per la comunità di S. Maria degli Angeli e oltre. La passione per il calcio e il ricordo di Marcello Vaccai continueranno a ispirare generazioni future, insegnando l’importanza della comunità e della solidarietà.

In conclusione, il Memorial Marcello Vaccai si preannuncia come un evento ricco di emozioni, capace di far rivivere i momenti di gioia e condivisione che il calcio ha portato nella vita di tanti. Non resta che invitare tutti a partecipare, per un giorno che promette di essere indimenticabile, celebrando un grande uomo attraverso il gioco che amava.