Abita Infissi Bastia. 3-0 con Chiusi e vince la Regular Season

Scontro diretto al vertice della classifica nella decima giornata del girone di ritorno nel campionato di serie C femminile di pallavolo e l’Abita Infissi Bastia supera in casa la CME Chiusi per 3-0 con i seguenti parziali: 25-23, 25-21, 25-20 e vince la regular season con una giornata di anticipo.

La partita è stata ben giocata dalle due squadre che si sono confermate protagoniste assolute del campionato.

Inizio equilibrato con le formazioni punto a punto. Chiusi guadagna qualche punto di vantaggio ma Bastia è pronta a rifarsi sotto. Regna l’equilibrio con belle fasi di gioco.

Abita Infissi che si dimostra più lucida nel finale e si porta avanti. Secondo set in cui le bastiole continuano a giocare bene e creano problemi alle ospiti creando il divario nel punteggio che mantengono sino al termine del parziale.

Stesso copione al rientro in campo. Bastia non concede nulla e per le toscane si fa dura. Le biancocelesti giocano ad un buon ritmo, sicure in ogni fondamentale. Il risultato finale conferma la superiorità delle padrone di casa che si confermano in testa alla classifica con margine.

L’Abita Infissi Bastia chiuderà la regular season domani, Martedì 23 Aprile in trasferta a San Mariano alle ore 20.45 nell’anticipo dell’ultima giornata, in attesa di conoscere l’avversario dei quarti di finale dei play off promozione che inizieranno a metà della seconda settimana di Maggio.

Abita Infissi Bastia: Spacci 12, Mazzasette 12, Zampini 12, Pero 11, Gierek 8, Nofri Onofri 2, Rota (L), Mussini, NE: Torrisi, Cherubini, Rellini, Cesaretti. All. Cacciatore Michele 2° all. Dionigi Alberto.

CME Chiusi: Distante 14, Corselli 13, Monti 9, Tamagnini 7, tosoni 2 Valdambrini 1, Giannotti (L), Mezzanotte, NE: Merluzzo, Menchicchi, Gotra, Ceccarini (L2), . All. Pippi Emanuele

Abita Infissi Bastia: (Bs. 10, Bv. 5, muri 6)

CME Chiusi: (Bs. 9, Bv. 5, muri 3)