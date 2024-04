Abita infissi Bastia: Bella vittoria contro Bartoccini Perugia

Nell’ ottava giornata del girone di ritorno l’ Abita Infissi Bastia era attesa da un importante partita in trasferta sul campo della Bartoccini Perugia e le ragazze del tecnico Michele Cacciatore, hanno dimostrato difronte al numeroso pubblico presente al Palabarton, di meritare l’attuale posizione in testa alla classifica. La formazione biancoceleste si è imposta per 1-3 con i seguenti parziali: 23-25, 18-25, 25-21, 18-25. La partita si è giocata su ottimi livelli con un inizio importante per la formazione di casa che dopo una fase equilibrata ha allungato ma nella fase decisiva del parziale la squadra bastiola ha giocato in modo praticamente perfetto ed ha prima rimontato e poi chiuso a proprio favore il set.

Al rientro in campo l’Abita Infissi Bastia ha mantenuto un alto ritmo di gioco efficace in tutti i fondamentali e le padrone di casa non sono state in grado di contrastare il passo delle ospiti. Il terzo set ha visto la Bartoccini Perugia partire di slancio e portarsi avanti di alcuni punti. Le padrone di casa hanno proseguito con lucidità e resistito al tentativo di rimonta dell’Abita Infissi Bastia. Nel quarto set la formazione biancoceleste ha alzato il rendimento in tutti i fondamentali, indirizzando subito a proprio favore il punteggio e continuato in un crescendo che non ha consentito alle perugine di rifarsi sotto. Finale tra l’entusiasmo dei tanti bastioli presenti.

Con questa vittoria l’Abita Infissi Bastia inizia in modo molto positivo la serie di partite decisive per la redazione del tabellone dei play off promozione. Il prossimo turno vedrà la squadra del presidente Fabio Coraggi affrontare in casa l’Emmepi Group Ponte Felcino, attualmente terza in classifica. Una partita che si preannuncia avvincente e di alto livello. L’appuntamento è per Sabato 13 Aprile 2024 alle ore 18.00 presso la palestra comunale di Pierantonio.

Bartoccini Perugia: Ceccarelli 13, Martinelli 10, De Santis 8, Turini 8, Borzetta 6, Sasso 4, Gallina 3, Mannelli (L1) NE: Busti, Giambi, Urbani (L2), Baldicchi, Pappalardo, Ciabilli. All. Ciofetta Tomas 2° all. Bartoccini Eleonora Abita Infissi Bastia: Mazzasette 16, Zampini 15, Gierek 12, Pero 7, Spacci 5, Nofri Onofri 3, Censi 2, Rota (L1), Mussini 2, Torrisi 1, NE: Rellini, Cherubini, Coraggi (L2), Cesaretti. All. Cacciatore Michele 2° all. Dionigi Alberto. Bartoccini Perugia: (Bs. 13, Bv. 8, muri 9) Abita Infissi Bastia: (Bs. 9, Bv. 4, muri 9)