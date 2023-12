Abita infissi Bastia senza problemi con Deruta

Nella settima giornata del campionato regionale di serie C di pallavolo femminile, impegno in trasferta per l’Abita Infissi Bastia sul campo del Deruta Invest. Le ragazza del tecnico Michele Cacciatore sono uscite vittoriose dal palazzetto della città della ceramica per 0-3 con i seguenti parziali: 15-25, 17-25, 7-25.

Inizio equilibrato poi Bastia prende il suo ritmo e mette la sua impronta sul parziale che ben presto, prende una direzione chiara, nulla da fare per le padrone di casa. Nel secondo set stesso indirizzo con l’Abita Infissi Bastia che attraverso una buona pallavolo non permette alle derutesi di rientrare in partita malgrado l’impegno dimostrato.

Terzo parziale che ha subito mostrato la resa definitiva del Deruta Invest, l’Abita Infissi Bastia mantiene un bel livello di gioco e porta i dote i tre punti in palio. Con questa vittoria le biancocelesti bastiole, si confermano nei quartieri alti della classifica. Ora concentrate per le partite che restano prima della pausa per le festività, in modo da recitare un ruolo da protagoniste.

Prossimo impegno in casa per l’Abita Infissi Bastia contro La Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia, una delle squadre più accreditate ed in forma, una partita interessante che offrirà certamente una bella pallavolo.

L’appuntamento è quindi per Sabato 9 Dicembre alle ore 18 presso la palestra comunale di Pierantonio.

Deruta Invest: Degli Innocenti 9, Montacci 7, Sabatini 5, Fongo 4, Gennari 3, Stentella 1, Rosati M., Rosati A., Di Matteo G. (L1), Brufani (L2), N.E: Pierotti, Perelli, Bonucci, Antognoni. All. Stramaccioni Michele e Bonifazi Francesca

Abita Infissi Bastia: Torrisi 17, Pero 11, Spacci 10, Censi 8, Zampini 6, Nofri Onofri 1, Rota (L1), NE: Mussini, Gerek, Mazzasette, Coraggi (L2), Boschetti. All. Cacciatore Michele e Dionigi Alberto.

Deruta Invest: (bs. 6, bv 2, muri 1)

Abita infissi Bastia: (bs. 3, bv 9, muri 6)