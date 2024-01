Abita Infissi Bastia vince l’ultima partita

del girone di andata

Campionato regionale serie C pallavolo femminile

11° giornata

Nel campionato di serie C femminile di pallavolo l’Abita Infissi Bastia vince l’ultima partita del girone di andata contro la Graficonsul San Mariano e chiude solitaria in testa al giro di boa, al termine di una gara senza particolari difficoltà con i seguenti parziali: 25-13. 25-13, 25-18.

La squadra di casa del Presidente Fabio Coraggi, parte bene e non da modo alle ospiti di impensierire le

bastiole, ben presto il divario si allarga e Bastia va avanti. Lo stesso andamento nel secondo set con le biancocelesti che controllano la situazione ed offrono bella pallavolo al pubblico presente. San Mariano cerca di reagire ma non riesce ad incidere. Terzo set come i precedenti, il tecnico Michele Cacciatore opera nel corso della partita alcuni cambi dando spazio anche alle più giovani. Abita Infissi Bastia ottiene i punti necessari per mantenere la testa della classifica e continuare a lavorare in palestra con tranquillità e serenità.

Ora una lunga pausa prima della ripresa del campionato con il girone di ritorno che vedrà le squadre ripresentarsi in campo il 10 di Febbraio e tutto il tempo per prepararsi al meglio alla fase decisiva del torneo, in cui la formazione bastiola ha dimostrato di recitare un ruolo tra le protagoniste dell’alta classifica.

Abita Infissi Bastia: Gierek 15, Pero 10, Zampini 10, Torrisi 9, Nofri Onofri 7, Spacci 6, Rota (L1), Censi 6, Boschetti 1, Coraggi (L2), NE: Mussini, Mazzasette. All. Cacciatore Michele 2° allenatore Dionigi Alberto.

Graficon sul San Mariano: Vindice 7, Giambi 6, Vecchietti 5, Narciso 5, Castellani B. 3, Migliorini (L1), Lomoro, Castellani S., Martorel, NE: Natali (L2), Puletti, Orecchini, Guercini. All. Okechukwu Patrizio 2° allenatore Castellani Michele.

Abita Infissi Bastia: (Bs 8, Bv 11, muri 5)

Graficonsul San Mariano: (Bs 6, Bv 1, muri 0)