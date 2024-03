Abita Infissi volley trionfa a Sangemini e consolida la leadership

Abita Infissi volley – Nella quarta giornata del girone di ritorno del campionato regionale di pallavolo femminile serie C, l’Abita Infissi Bastia ha ottenuto una vittoria significativa a Sangemini. La squadra ha rivendicato la sconfitta subita all’andata al tie break, vincendo per 1-3 con i seguenti parziali: 30-28, 20-25, 19-25, 14-25.

Di fronte a un pubblico numeroso, la partita ha iniziato con un equilibrio nel punteggio. A metà del primo set, l’Abita Infissi Bastia ha preso il comando, ma le padrone di casa hanno trovato la forza per ristabilire la parità e portare l’esito ai vantaggi, che dopo un’alternanza emozionante ha premiato il Sangemini.

Al ritorno in campo per il secondo set, le biancocelesti guidate dal tecnico Michele Cacciatore hanno cambiato ritmo e indirizzato la partita, mostrando belle trame di gioco. Le padrone di casa hanno cercato di rispondere, ma Bastia non ha rallentato e ha pareggiato la partita.

Il terzo e il quarto set hanno seguito lo stesso copione del secondo, con l’Abita Infissi che ha continuato a giocare bene, non lasciando alla Sangemini la possibilità di rientrare in partita. Il quarto set è stato senza storia, con le padrone di casa che non sono riuscite a contrastare il gioco delle ospiti e l’Abita Infissi Bastia che ha ottenuto l’intera posta, dimostrando di meritare l’attuale posizione in classifica.

Questa è stata una bella partita giocata dalla formazione bastiola nel primo scontro di alta classifica del girone di ritorno. La squadra non si è fatta trovare impreparata, anzi ha dimostrato tutto il proprio attuale valore e ha posto a 5 punti il vantaggio sulla seconda in classifica, la CME Chiusi.

Nel prossimo turno, l’Abita Infissi Bastia è attesa dall’impegno casalingo contro il Volley Giovanile Assisi, squadra che occupa attualmente l’ottava posizione in classifica. Questa è una partita da non sottovalutare, ma rappresenta un’ulteriore occasione per continuare nella serie positiva.

La partita è in programma sabato 9 Marzo 2024 presso la palestra comunale di Pierantonio, con il fischio di inizio alle ore 18.00.