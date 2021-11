ACD Bastia Calcio e Asd Petrignano insieme per settore giovanile

Le società sportive ACD Bastia Calcio 1924 ed Asd Petrignano si accordano per poter costituire una organizzazione sportiva per il Settore Giovanile dove gli atleti delle rispettive società possano intraprendere il più ampio e miglior percorso calcistico possibile. Il settore giovanile dell’Asd Petrignano si avvarrà della consolidata esperienza tecnico-organizzativa, inserendo il proprio staff tecnico nello stesso processo formativo della Scuola Calcio di Bastia che ha portato quest’ultima ad essere riconosciuta dalla FIGC Settore Giovanile Scolastico come Scuola Calcio Élite e come Area di Sviluppo Territoriale per la metodologia federale.

ll settore giovanile dell’Asd Petrignano sancirà così di fatto la nascita della 1° Academy dell’ACD Bastia Calcio 1924. L’intento è quello di realizzare un potenziale sportivo determinante per tutto il vasto territorio in termini di collaborazione in ambito calcistico e sociale.

L’ accordo sportivo di collaborazione tra le due società sportive si prefigge di poter dar vita a un’organizzazione sportiva, avvalendosi di un gruppo di circa 350 ragazzi, meglio strutturata dove tutti gli atleti appartenenti alle due distinte realtà traggano dei benefici oggettivi.

Nella foto il Presidente dell’ACD Bastia 1924 Sandro Mammoli, il Presidente dell’ASD Petrignano Walter Eugeni e il Presidente dell’Accademia Calcio Bastia Gianfranco Abbati.