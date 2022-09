Search for: Search Button

Alessia Patasce, 185 cm, è la nuova schiacciatrice del Monza

Alessia Patasce, 15 anni di Bastia Umbra – anzi di Bastiola – è la nuova schiacciatrice (185cm) del Vero Volley Monza, squadra under 18. La giovanissima atleta – qualche giorno fa – accompagnata dal padre Luciano e dalla madre Carmen Purda – in auto anche l’altra campionessa di volley, la sorella Giulia – è arrivata in terra lombarda e si è subito collocata in una villa dove sono ospiti tutte le pallavoliste. Alessia, per altro, è stata convocata in passato anche due volte in nazionale.

Le prime parole: “Ciao a tutti sono Alessia Patasce e sono veramente molto contenta di iniziare questo percorso di crescita con la grande famiglia del Vero volley, non ne vedo l’ora!! Ho 15 anni e gioco a pallavolo da quando ne avevo 8 ho praticato diversi sport prima di intraprendere quello della pallavolo, ma nessuno tra questi è riuscito a colpirmi e a sorprendermi tanto quanto la pallavolo.

Sono partita da una piccola società grazie alla quale ho capito proprio che questo sport sarebbe stato la mia più grande passione a partire proprio dalla vittoria del mio primo titolo regionale u14 alla tenera età di 11 anni e guarda caso alle finali nazionali ci siamo scontrati proprio contro il Vero Volley, che coincidenza!

Purtroppo il Covid ha causato non pochi problemi, ma devo anche dire che per me è stato un po’ differente, infatti grazie alle varie condizioni che si erano create sono riuscita ad entrare tra le fila di Pallavolo Perugia dove ho potuto contribuire nella categoria B1 per ben 2 anni riuscendo a raggiungere anche una meravigliosa promozione proprio quest’anno. Che dire non vedo proprio l’ora di poter continuare a fare ciò che più mi piace in un ambiente così ambiziosa come quello del Vero volley.”