Angelana-Bastia, derby umbro decisivo per l’Eccellenza

L’atteso derby tra Angelana e Bastia 1924 torna dopo due anni e si giocherà domenica 24 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio “Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli. Le due squadre, reduci da sconfitte nell’ultimo turno, si sfidano con l’obiettivo di rilanciare le proprie ambizioni in un campionato che le vede attualmente appaiate a metà classifica con 15 punti ciascuna.

Non si tratta di una semplice rivalità territoriale: il match mette in palio punti fondamentali per avvicinare la zona alta della classifica. Entrambe le squadre puntano a un campionato di vertice, rendendo il confronto un vero e proprio scontro diretto.

Il Bastia, però, dovrà fare i conti con l’assenza di Matteo Subbicini, squalificato per quattro giornate dal giudice sportivo. Un’assenza importante per la formazione biancorossa, che dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare un’Angelana determinata a sfruttare il fattore campo e il sostegno dei propri tifosi.

L’incontro sarà diretto dall’arbitro Giuseppe Matranga della sezione di Palermo, assistito dai guardalinee Jacopo Vagnetti e Leonardo Brizioli, entrambi della sezione di Perugia.

Le tifoserie si preparano a vivere un pomeriggio intenso: numerosi sostenitori del Bastia sono attesi sugli spalti, pronti a superare il confine simbolico del “mezzo miglio” che separa i due centri. Con una rivalità sentita da anni, lo spettacolo sugli spalti si preannuncia all’altezza di quello in campo.

Il derby rappresenta un banco di prova cruciale per entrambe le squadre: chi riuscirà a portare a casa i tre punti potrà guardare con maggiore fiducia alle prossime giornate, mentre un pareggio lascerebbe inalterata la situazione di equilibrio in classifica.

L’Angelana, spinta dal tifo di casa, cercherà di capitalizzare la spinta emotiva del derby, mentre il Bastia, nonostante le difficoltà, tenterà di strappare un risultato positivo per mantenere vive le proprie ambizioni. Le emozioni, come sempre in questi incontri, non mancheranno.