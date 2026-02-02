Autogol condanna il Bastia nell’esordio amaro per Mister Martinelli

Sfortuna e poca lucidità frenano il Bastia nel ko esterno a Terni

Il Bastia inaugura la nuova gestione tecnica con una sconfitta che pesa più per le modalità che per il risultato. Nel ventesimo turno di Eccellenza umbra, la squadra biancorossa cade 2-0 sul campo del Terni FC, pagando un avvio complicato, un organico ridotto all’osso e un episodio sfortunato che ha indirizzato definitivamente la gara. Per Martinelli, chiamato a rimettere in carreggiata un gruppo in piena emergenza, l’esordio si trasforma in una prova di resistenza più che in un’occasione di rilancio.

Terni parte forte e Bertaina colpisce subito

La formazione ospite arriva al “Comunale” priva di pedine cruciali: fuori Hysenaj e Del Prete, ma soprattutto il portiere titolare Belia, fermato da un problema alla spalla. Tra i pali tocca ad Andrea Rossi, chiamato a una serata di grande attenzione. Il Terni FC approfitta immediatamente delle difficoltà avversarie. Dopo undici minuti, una punizione precisa di Bagnato trova la torsione perfetta di Bertaina, che anticipa tutti e insacca l’1-0. L’attaccante rossoverde, in un momento di forma scintillante, diventa subito il riferimento offensivo più pericoloso, mentre il Bastia prova a riorganizzarsi attorno alla leadership difensiva di Zanchi, tra i pochi a mantenere lucidità.

Bastia vicino al pari, poi la svolta negativa

Nella ripresa Martinelli tenta di cambiare inerzia, alzando il baricentro e chiedendo maggiore coraggio ai suoi. L’occasione per rimettere tutto in equilibrio arriva puntuale: un errore di Cunzi spalanca la porta a Bigarelli, che però spreca l’opportunità più nitida della serata facendosi neutralizzare dal portiere ternano. È il momento che cambia la partita. Pochi minuti dopo, al 9’, un cross teso di Esposito attraversa l’area e trova la deviazione sfortunata di Giabbecucci, che infila la propria porta e consegna al Terni il 2-0. Da lì in avanti il ritmo si abbassa, con i padroni di casa che gestiscono il doppio vantaggio senza correre rischi e il Bastia che, nonostante i cambi, non riesce più a rendersi realmente pericoloso.

Tabellini e valutazioni

TERNI FC (4-2-3-1): Cunzi 6.5, Gaggiotti 6.5, Flavioni 6.5, Ponti 6, Mattia 6.5, Esposito 7, Pucci 6.5 (22′ st Mengoni 6), Bruschi 5.5, Bertaina 7.5 (32′ st Tramontano 6.5), Bagnato 6 (22′ st Giacomelli 6), Principi 6.5. All. Tozzi Borsoi 7. BASTIA (4-2-3-1): Rossi Andrea 6, Cozzali 5.5, Trottini 5.5, Battistelli 6, Giabbecucci 5.5 (41′ st Dedja sv), Tondini 6, Berettini 6 (9′ st Balducci 5.5), Zanchi 6.5, Bigarelli 5.5 (9′ st Boldrini 5.5), Romio 5.5 (23′ st Bagnolo 5.5), Passaquieti 6 (23′ st Minuti 5.5). All. Martinelli 6.5. Arbitro: Colalelli di Terni 7. Reti: 11′ pt Bertaina (T), 9′ st aut. Giabbecucci (B). Note: Ammoniti Berettini (B), Bertaina (T). Recupero: 4′ st.

Martinelli riparte dal gruppo e guarda al prossimo turno

Il nuovo tecnico biancorosso, nonostante le assenze e la serata storta, riesce a mantenere compatta la squadra e a evitare un passivo più pesante. Il rammarico principale resta l’occasione fallita da Bigarelli, che avrebbe potuto cambiare il destino dell’incontro. Ora il Bastia deve recuperare energie e uomini in vista della prossima sfida casalinga contro il Pontevalleceppi Ripa, un appuntamento che assume già i contorni di un crocevia fondamentale per uscire dal momento più complicato della stagione.