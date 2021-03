Chiama o scrivi in redazione

Barbara Carli neo-delegata ANIF, le congratulazioni e gli auguri della Amministrazione

Il Sindaco Paola Lungarotti a nome personale e dell’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra esprime le proprie congratulazioni e augura un proficuo lavoro a Barbara Carli, nuovo e primo delegato ANIF per l’Umbria. ANIF (Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness). Barbara Carli – responsabile tecnico e titolare del Centro Sportivo Area4 di Bastia Umbra, imprenditrice – è stata scelta per guidare in Umbria l’associazione dei titolari e gestori dei centri sportivi e polisportivi italiani che dal 1996 ne tutela gli interessi, anche quale componente di Confindustria Federvarie.