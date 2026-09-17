Bastia 1924 a Ellera, obiettivo prima vittoria in campionato

Biancorossi a caccia del riscatto dopo due sconfitte di fila

📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 cerca la prima vittoria stagionale nella trasferta di Ellera. Dopo due sconfitte consecutive, i biancorossi puntano sul gioco espresso finora e sulla necessità di trovare maggiore concretezza sotto porta e gol.

Il Bastia 1924 cerca il primo successo stagionale nella trasferta sul campo dell’Ellera. Dopo due giornate di campionato senza punti, la formazione biancorossa vuole trasformare in risultato le indicazioni positive emerse nelle prime uscite di Eccellenza Umbra. La sconfitta interna contro l’A.P. Umbertide ha lasciato amarezza nell’ambiente bastiolo, ma non ha modificato la fiducia nel lavoro svolto. La squadra guarda quindi alla prossima gara con l’obiettivo di invertire la tendenza e muovere finalmente la classifica.

Due sconfitte nelle prime giornate

Il Bastia ha iniziato il campionato con due ko consecutivi. Alla battuta d’arresto dell’esordio contro il Cannara è seguita quella casalinga contro l’A.P. Umbertide. I risultati, però, non hanno rispecchiato completamente quanto prodotto sul terreno di gioco. In entrambe le partite i biancorossi hanno mostrato solidità, capacità di costruire azioni e buone qualità complessive, senza però riuscire a concretizzare in maniera sufficiente le occasioni create. È proprio l’efficacia negli ultimi metri uno degli aspetti sui quali la squadra è chiamata a compiere il passo in avanti più importante.

Taccucci lavora sulla concretezza offensiva

In panchina ci sarà ancora mister Taccucci, chiamato a guidare la squadra dopo lo stop di Francesco Martinelli, fermato da un problema di salute. L’analisi del tecnico si concentra soprattutto sulla fase offensiva. Il Bastia riesce a sviluppare una buona mole di gioco, ma deve migliorare nella finalizzazione e nella capacità di sfruttare le occasioni costruite. La qualità delle prestazioni ha comunque fornito segnali incoraggianti. Il lavoro delle prossime giornate sarà quindi indirizzato a rendere più efficace ciò che la squadra riesce già a produrre sul piano della manovra.

A Ellera per trasformare il gioco in punti

La trasferta di Ellera rappresenta un nuovo banco di prova per un Bastia che vuole cancellare lo zero dalla casella delle vittorie. La partita si annuncia impegnativa, ma i biancorossi intendono affrontarla senza rinunciare alla propria identità di gioco, cercando maggiore lucidità quando si presenteranno le opportunità offensive. Il primo obiettivo è interrompere la serie negativa e trovare quei punti che possano dare continuità al percorso intrapreso.

Fiducia nelle qualità del gruppo

Nonostante l’avvio senza risultati positivi, all’interno dell’ambiente resta la convinzione che il gruppo disponga delle caratteristiche necessarie per disputare un campionato competitivo. Le prime due gare hanno evidenziato alcuni dettagli ancora da sistemare, ma anche una squadra capace di restare dentro le partite e costruire situazioni offensive. Adesso serve il passaggio successivo: trasformare le prestazioni in risultati. Il Bastia 1924 arriverà quindi a Ellera con la volontà di giocarsi la partita a viso aperto e conquistare la prima vittoria della stagione.