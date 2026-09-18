Bastia 1924 cerca i primi punti nella trasferta con l’Ellera

Martinelli torna in panchina, sfida tra squadre ferme a zero
📌 FLASH NEWS – Domenica 20 settembre alle 15:30 il Bastia 1924 sarà ospite dell’Ellera nello stadio G. Fioroni per la terza giornata di Eccellenza Umbra. Torna in panchina Francesco Martinelli dopo l’assenza nell’ultimo turno di campionato.
Bastia 1924 in trasferta per la terza giornata
Il Bastia 1924 torna in campo domenica 20 settembre per affrontare l’Ellera Calcio nella terza giornata del campionato di Eccellenza Umbra 2026/2027. Il calcio d’inizio è previsto alle 15:30 allo stadio “G. Fioroni” di Ellera di Corciano.
Per la formazione biancorossa sarà una trasferta importante dopo un avvio di stagione che non ha ancora portato punti in classifica. Il Bastia arriva infatti all’appuntamento con l’obiettivo di cambiare passo dopo le prime due giornate.
Francesco Martinelli torna alla guida della squadra
La principale novità della settimana riguarda il ritorno in panchina di Francesco Martinelli. Il tecnico aveva dovuto saltare la precedente partita di campionato a causa di un problema di salute e sarà nuovamente a bordo campo per dirigere la squadra.
Il rientro dell’allenatore consente al Bastia 1924 di ritrovare la propria guida tecnica in una fase nella quale la formazione è chiamata a reagire ai risultati ottenuti nelle prime gare della stagione.
Ellera e Bastia ancora senza punti
La partita metterà di fronte due squadre ferme a zero punti. Anche l’Ellera, infatti, non ha ancora raccolto risultati utili nelle prime giornate del torneo.
Il Bastia cercherà di lasciarsi alle spalle la sconfitta dell’ultimo turno e di ottenere punti per muovere la classifica. La gara sul terreno dell’Ellera rappresenta quindi un passaggio significativo per entrambe le formazioni nella fase iniziale del campionato.
Tomarelli designato per dirigere l’incontro
La direzione della partita è stata affidata a Francesco Tomarelli della sezione AIA di Gubbio.
Gli assistenti saranno Giovanni Piccini e Sergiu Aurelian Botu, entrambi tifernati. L’appuntamento è fissato per domenica 20 settembre alle ore 15:30 allo stadio “G. Fioroni” di Ellera di Corciano.
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