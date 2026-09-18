Bastia 1924 cerca i primi punti nella trasferta con l’Ellera

Addio a Sandro Mazzola, bandiera della Grande Inter e della Nazionale Calcio italiano in lutto, l'ex campione si e' spento a Milano all'eta' di 83 anni

Primo successo in campionato per il Monza, Sassuolo battuto 2-1 Doppietta di Varela per la squadra di Juric, per i neroverdi in gol Adzic

Robot chirurgici cinesi di ultima generazione arrivati al Policlinico di Milano ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Al Policlinico di Milano sono arrivati di recente due nuovi sistemi di chirurgia robotica, destinati a essere progressivamente impiegati nella fase di pratica clinica. Questi robot di ultima generazione, provenienti dalla Cina, rappresentano un nuovo modello di cooperazione nel settore tra i due Paesi. Edge Medical, impresa cinese che ha fornito il […]

Mancini convoca 34 azzurri per la Nations League, nove le novità In occasione del raduno fara' il suo debutto nella veste di capo delegazione Diana Bianchedi.

Condanne per 325 anni al Maxiprocesso Nebrodi 2, Antoci “Ha vinto lo Stato” MESSINA (ITALPRESS) – Sono 325 gli anni di carcere comminati a 45 condannati, su 54 imputati, nella sentenza del Maxiprocesso Nebrodi 2. Lo ha stabilito il Tribunale di Patti. I pm avevano chiesto quasi 500 anni per le truffe sui fondi Ue all’agricoltura.Il Maxiprocesso nasce dall’operazione del 6 febbraio 2024, quando centinaia di uomini della […]

Cina, cambiano la domanda e l’offerta nel mercato immobiliare PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato immobiliare cinese ha registrato importanti cambiamenti sul fronte della domanda e dell’offerta ed è entrato in una nuova fase, sempre più incentrata sul patrimonio abitativo già esistente. Lo ha dichiarato oggi Zhang Xuetao, funzionario del ministero dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale, nel corso di una conferenza stampa. La […]

Inaugurata a L’Aquila l’opera site specific di Ai Weiwei donata alla città L’AQUILA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi pomeriggio a L’Aquila “Figure and wheelbarrow for L’Aquila”, l’opera site specific che Ai Weiwei ha ideato e realizzato appositamente per la città. Il progetto è curato da Giacinto di Pietrantonio e promosso e sostenuto da Fondazione Carispaq e Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, nonchè dal Consiglio Regionale d’Abruzzo, […]

Terna, Monti “Investimenti sulla rete per sicurezza e costi energia più bassi” GENOVA (ITALPRESS) – Al via da oggi i “Portofino Talks 2026 – Una piazzetta sul mondo”, la manifestazione che riunisce rappresentanti delle istituzioni, dell’economia, delle imprese e dello sport per discutere delle principali sfide del Paese. A Portofino si alterneranno ministri, amministratori delegati e protagonisti del mondo produttivo, in un confronto dedicato a temi come […]

Lancia presenta Gamma il Suv dei 120 anni con design italiano e produzione a Melfi ROMA (ITALPRESS) – Una tappa fondamentale nel percorso di evoluzione di Lancia e, allo stesso tempo, un’iniezione di fiducia per lo stabilimento Stellantis di Melfi. Presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Gamma rappresenta il nuovo modello con cui il marchio amplia la propria offerta e torna nel segmento dei Suv medi, […]