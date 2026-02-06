Bastia 1924 cerca riscatto: al Degli Esposti servono i 3 punti

Contro il Pontevalleceppi‑Ripa gara decisiva per i biancorossi
Il Bastia Calcio 1924 torna allo stadio “Carlo Degli Esposti” domenica 8 febbraio alle 14.30 per una sfida che pesa come un crocevia. Contro il Pontevalleceppi‑Ripa, fanalino di coda dell’Eccellenza umbra, ai biancorossi servono solo i tre punti per rilanciarsi dopo settimane complicate.
La sconfitta di Terni brucia ancora
Il 2‑0 rimediato a Terni nell’ultimo turno ha lasciato il segno. Una prova generosa ma poco incisiva, che ha confermato le difficoltà del Bastia nel concretizzare il gioco prodotto. La classifica è corta e un nuovo passo falso interno – dopo quello con la Pontevecchio – rischierebbe di trascinare la squadra in una zona pericolosa.
Arbitri tutti umbri per un match ad alta tensione
La direzione di gara è stata affidata a una terna umbra:
- Arbitro: Alessandro Tenaglia (Perugia)
- Assistenti: Emanuele Liberti (Perugia) e Saverio Anelli (Terni)
Una scelta che sottolinea l’importanza della partita e la volontà di garantire massima attenzione.
Niente presunzione: serve un approccio feroce
Nonostante l’ultimo posto in classifica degli ospiti, il Bastia non può permettersi cali di concentrazione. Mister Martinelli chiede un avvio aggressivo, ritmo alto e la capacità di sbloccare subito il match per evitare tensioni e rischi inutili.
Assenze pesanti, ma rientri importanti
I biancorossi dovranno fare a meno di Hysenaj e del portiere Belia, entrambi indisponibili. Dovrebbero invece tornare a disposizione Del Prete e Bokoko, due pedine fondamentali per equilibrio e profondità.
