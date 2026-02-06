Bastia 1924 cerca riscatto: al Degli Esposti servono i 3 punti

Zelensky “Attacco dei russi con più di 400 droni e circa 40 missili” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ovunque la situazione di sicurezza lo consenta, le operazioni di soccorso e riparazione continuano nei siti degli attacchi russi. L’attacco di ieri sera ha coinvolto più di 400 droni e circa 40 missili di vario tipo. Gli obiettivi principali erano la rete energetica, gli impianti di generazione e le sottostazioni di […]

Mattarella in tram, poesia, musica e grandi star: parte Milano-Cortina MILANO (ITALPRESS) – La celebrazione dell’Italia, con il tema dell’armonia a fare da filo conduttore, fra bellezza, arte e qualche colpo di scena: l’Olimpiade invernale di Milano-Cortina può iniziare. Non ha tradito le attese la cerimonia inaugurale dei Giochi a San Siro. Lo spettacolo ideato da Marco Balich è stato un omaggio all’Italia, alla sua […]

In Verona-Pisa prevale la paura: reti inviolate Al Bentegodi hanno debuttato i tecnici Sammarco e Hiljemark.

Cina, nuove misure per modernizzare la produzione agricola PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese dell’Agricoltura e degli Affari Rurali ha pubblicato oggi un piano di attuazione che illustra nel dettaglio le misure per promuovere la modernizzazione agricola e la rivitalizzazione rurale. Il piano delinea misure per garantire una produzione stabile di cereali e oli commestibili, modernizzare il settore zootecnico, favorire una crescita […]

Cina, Hainan apre i primi duty-free per i residenti HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo gruppo di negozi duty-free di beni di consumo quotidiano per i residenti dell’isola nella provincia meridionale cinese di Hainan dovrebbe aprire l’11 febbraio 2026, secondo quanto annunciato venerdì in una conferenza stampa. La politica viene attuata attraverso un’introduzione graduale e un’espansione progressiva, con l’intenzione di aprire inizialmente negozi duty-free […]

Cina, nasce un servizio di messaggistica satellitare per le emergenze PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha inaugurato un nuovo servizio di messaggistica breve satellitare che sfrutta il Sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS), progettato per fornire comunicazioni affidabili durante le emergenze quando le reti mobili terrestri non sono disponibili. Il servizio è stato presentato dalla China Space-Time Information Co. Ltd., operatore nazionale dei servizi […]

Milano Cortina, Lilly accende i riflettori su salute e obesità MILANO (ITALPRESS) – Un ideale filo rosso lega lo sport alla scienza: come nella competizione sportiva occorrono allenamento, determinazione, tentativi e fallimenti per ottenere un successo, così anche nella ricerca e nell’innovazione serve avere tenacia e imparare dagli errori per arrivare al miglior risultato, la cura. Lilly, Sponsor Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali […]

Incontro Meloni-Vance a Milano, confermato rapporto strategico Italia-Usa ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha avuto oggi a Milano un colloquio con il vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. All’incontro hanno preso parte il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e il segretario di Stato statunitense, Marco Rubio.“Il […]

Tivusat celebra il compositore Mieczyslaw Weinberg a 30 anni dalla scomparsa ROMA (ITALPRESS) – A trent’anni dalla scomparsa, Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita Tivusat) dedica un’ampia retrospettiva a una delle figure più interessanti e a lungo sottovalutate del panorama musicale del Novecento. Polacco di origine ebraica, Mieczyslaw Weinberg è oggi riconosciuto come uno dei compositori più originali e intensi del secolo scorso. Nato nel […]