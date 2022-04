Bastia 1924 contro la Narnese

Sabato al Carlo degli Esposti alle ore 15:00, il Bastia 1924 ospiterà la Narnese attualmente terza in classifica e in piena zona Play-off.

I padroni di casa sono in piena lotta per la salvezza con 34 punti e affronteranno la gara privi degli squalificati Marchetti, Omohonria e Raccichini, oltre agli infortunati.

Partita molto sentita dalle due tifoserie organizzate, l’incontro sarà diretto dal signor Alberto Munfuletto della sezione di Bra, mentre i due assistenti di linea saranno Diletta Roccaforte e Federico Suriani entrambi della sezione di Perugia.