Bastia 1924 corsaro ad Acquasparta, batte Amc 98 per 0 a 1

Bastia 1924 corsaro – Importante vittoria quella odierna per il Bastia calcio 1924 sul difficile campo di Acquasparta. Al 13′ del primo tempo il Bastia passa in vantaggio, al “Finistauri”, su calcio di rigore segnato da Donati. Partita molto nervosa con due espulsi, uno per parte, per la squadra biancorossa è stato inviato negli spogliatoi il giovane Cozzali. Il Bastia prosegue ancora la rincorsa verso i play off, attualmente al quinto posto in classifica ma con una partita in meno.