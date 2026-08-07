Bastia 1924, ecco il calendario tra derby e sfide di tradizione

Esordio con il Cannara, chiusura contro la Narnese ad aprile
Tweet: ⚽ Ufficiale il calendario dell’Eccellenza umbra 2026-2027. Il Bastia 1924 debutta con il derby contro il Cannara, mentre il campionato si chiuderà il 25 aprile con la sfida casalinga contro la Narnese.
Pubblicato il calendario della nuova stagione
È stato ufficializzato il calendario del campionato di Eccellenza Umbria 2026-2027, con la pubblicazione dei programmi di gara e dei gironi di Coppa Italia da parte del Comitato Regionale Umbro.
Per il Bastia 1924 prende così forma il percorso della nuova stagione, che inizierà ufficialmente domenica 6 settembre 2026 e si concluderà il 25 aprile 2027, al termine di un campionato che si preannuncia ricco di sfide equilibrate.
La stagione parte dalla Coppa Italia
Prima dell’avvio del campionato, i biancorossi saranno impegnati nella fase eliminatoria della Coppa Italia di Eccellenza, competizione che assegna alla squadra vincitrice l’accesso agli spareggi nazionali per la promozione in Serie D.
Il Bastia è stato inserito nel Girone A insieme a Cannara, Montone e Tavernelle.
Le gare della fase iniziale si disputeranno in tre giornate ravvicinate, in programma domenica 23 agosto, mercoledì 26 agosto e domenica 30 agosto, rappresentando il primo banco di prova per la formazione biancorossa in vista dell’inizio della stagione ufficiale.
Derby d’esordio contro il Cannara
Il primo impegno stagionale vedrà il Bastia 1924 affrontare il Cannara, dando vita a un derby particolarmente atteso.
La sfida rappresenterà anche l’occasione per ritrovare da avversario Alessandria, ex della formazione bastiola.
L’incontro costituirà il primo test ufficiale per valutare il lavoro svolto durante la preparazione estiva e verificare l’inserimento dei nuovi schemi di gioco.
Un campionato con soste programmate
Il calendario della stagione prevede anche alcune interruzioni nel corso dell’annata sportiva.
La pausa natalizia è fissata per il 27 dicembre e il 3 gennaio, mentre il campionato si fermerà anche il 21 e il 28 marzo in occasione delle festività pasquali e dello svolgimento del Torneo delle Regioni.
La stagione regolare si concluderà il 25 aprile 2027.
Chiusura con una classica del calcio umbro
L’ultima giornata proporrà uno degli incontri più tradizionali del panorama calcistico regionale.
Il Bastia chiuderà infatti il campionato davanti al proprio pubblico affrontando la Narnese, in una sfida che negli anni ha rappresentato uno degli appuntamenti più significativi dell’Eccellenza umbra.
Le altre gare della prima giornata
Il turno inaugurale del campionato vedrà in programma anche le sfide Montone-Pontevecchio, Padule-Agape Pierantonio, Narnese-Nuova Alba, Torgiano-Atletico Bmg, Ellera-Terni Fc e Olympia Thyrus-Tavernelle.
Con il calendario ormai definito, l’attenzione del Bastia 1924 è rivolta alla preparazione precampionato, che accompagnerà la squadra verso i primi impegni ufficiali di Coppa Italia e l’esordio nel campionato di Eccellenza, in una stagione che si annuncia competitiva e ricca di confronti di alto livello.
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