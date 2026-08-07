Bastia 1924, ecco il calendario tra derby e sfide di tradizione

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose Terza medaglia in tre gare per l'azzurra nella rassegna continentale francese

Spacciava in stazione, arrestato a Roma 22enne con 7 Kg di droga ROMA (ITALPRESS) – Lavorava di mattina come giardiniere in una cooperativa sociale e il pomeriggio gestiva la piazza di spaccio della stazione Palmiro Togliatti. Un ventiduenne gambiano è stato arrestato in flagranza dalla Polizia Ferroviaria di Roma con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.L’indagine è scattata a margine degli accertamenti sull’aggressione mortale di un cittadino […]

Salvati 18 Scout bloccati in Aspromonte, due recuperati in elicottero SAN LUCA (REGGIO CALABRIA) (ITALPRESS) – Si è conclusa con il salvataggio di tutti i componenti la complessa operazione di soccorso scattata nel Parco Nazionale dell’Aspromonte per recuperare un gruppo di 18 scout, tra cui 8 minori, rimasti bloccati nella zona impervia dell’ex Lago Costantino, nel comune di San Luca. I ragazzi avevano perso l’orientamento […]

Faceva propaganda all’Isis e aveva tutorial per bombe, arrestato 16enne a Como MILANO (ITALPRESS) – Un sedicenne italiano di origini straniere, residente nel Comasco e finora sconosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di terrorismo internazionale e istigazione all’odio razziale e religioso. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, è stata eseguita mentre il […]

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli dirottati CATANIA (ITALPRESS) – L’attività stromboliana al cratere Voragine dell’Etna si è intensificata nelle ore della notte. Lo ha rilevato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo. L’attività è diventata sempre più sostenuta e frequente a partire dalle ore 19:30 di ieri, ed evolvendo a un’attività di fontana di lava. La nube eruttiva prodotta da […]

Cina, cresce il settore macchinari, a trainare le “attrezzature intelligenti” PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’industria cinese dei macchinari ha registrato una crescita stabile nel primo semestre del 2026, sostenuta dall’aumento della produzione di attrezzature intelligenti e di macchine utensili di fascia alta, secondo i dati diffusi oggi dalla China Machinery Industry Federation. Il valore aggiunto delle principali imprese del settore, ciascuna con ricavi annui derivanti […]

Cina, al via test per la linea ferroviaria ad alta velocità in zona permafrost HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi una linea ferroviaria ad alta velocità che attraversa una zona di permafrost nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang è entrata in fase di prova, segnando un ulteriore passo avanti verso l’entrata ufficiale in servizio della ferrovia ad alta velocità più settentrionale della Cina. Un treno di prova è partito da […]

Covid, Conte “Piano pandemico 2006 inadeguato, virus senza precedenti” ROMA (ITALPRESS) – “Il Piano pandemico del 2006 ha rappresentato una risposta totalmente inadeguata, perchè ci trovavamo dinanzi a un virus senza precedenti: non a caso la comunità scientifica internazionale ha predisposto uno strumento di risposta specificamente modellato sul Covid; tale strumento ha contemplato azioni anche non previste, come ad esempio le zone rosse”. Lo […]

Cina, in funzione la prima piattaforma eolica galleggiante da 16 MW PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La prima piattaforma eolica galleggiante cinese da 16 megawatt, sviluppata in modo indipendente e dotata di un sistema TLP, denominata “Haiyou Anlan”, è stata collegata alla rete elettrica del giacimento petrolifero di Lufeng e sta fornendo direttamente energia elettrica verde, come ha annunciato oggi la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). […]