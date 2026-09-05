Bastia 1924, l’Eccellenza riparte dalla trasferta di Cannara

Biancorossi in emergenza allo Spoletini per la prima di campionato
📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 debutta domenica 6 settembre nell’Eccellenza umbra sul campo del Cannara. Fischio d’inizio alle 15.30 allo Spoletini. Biancorossi alle prese con le assenze di Minuti, Balducci e Dedja.
Il Bastia 1924 comincia da Cannara il proprio cammino nel campionato di Eccellenza umbra. Domenica 6 settembre, alle 15.30, i biancorossi saranno impegnati allo stadio “Alberto Spoletini” per la prima giornata della nuova stagione.
Un debutto impegnativo per la formazione bastiola, chiamata ad affrontare una trasferta particolarmente sentita anche per la vicinanza geografica tra le due società.
Bastia alle prese con tre assenze
La squadra ospite arriva all’appuntamento con alcuni problemi di formazione. Salvo recuperi dell’ultima ora, non saranno disponibili Minuti, Balducci e Dedja, tre assenze che ridurranno le possibilità di scelta in vista della gara.
Il Bastia dovrà quindi trovare nuovi equilibri e affidarsi alla compattezza del gruppo per affrontare un Cannara intenzionato a sfruttare il primo impegno davanti al proprio pubblico.
Sulla panchina dei padroni di casa ci sarà Alessandria, ex di turno e ulteriore elemento di interesse della sfida inaugurale.
I tifosi raggiungeranno Cannara in motorino
A sostenere il Bastia è attesa anche una rappresentanza della tifoseria biancorossa. I sostenitori hanno organizzato una particolare trasferta verso Cannara, percorrendo in motorino i pochi chilometri che separano le due località.
Il corteo accompagnerà così l’avvicinamento allo Spoletini, dove le due squadre daranno il via alla rispettiva stagione nel massimo campionato regionale.
Tomassini dirige Cannara-Bastia
La direzione dell’incontro è stata affidata a Valerio Tomassini della sezione di Aprilia.
Gli assistenti saranno Arban Krriku di Foligno e Diego Bartocci di Gubbio.
Il fischio d’inizio di Cannara-Bastia 1924 è fissato per le 15.30 di domenica 6 settembre allo stadio Alberto Spoletini.
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