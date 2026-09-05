Bastia 1924, l’Eccellenza riparte dalla trasferta di Cannara

Poker del Como fuori casa, piegato 4-1 il Genoa A Marassi doppietta di Diao e reti di Baturina e Nico Paz per i lariani.

Meloni “Non ho mollato e non intendo farlo. Pagine più belle ancora da scrivere” BARI (ITALPRESS) – “Non ci accontentiamo perchè se siamo arrivati fin qui significa che possiamo andare ancora avanti, io continuo a credere che le pagine più belle di questa storia possano essere ancora scritte”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della festa di FdI per celebrare il record del governo più longevo […]

In Cina cresce il commercio di servizi, l’export trainato da viaggi e trasporti PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio di servizi in Cina ha mantenuto una crescita costante nei primi sette mesi del 2026, con le esportazioni di servizi di viaggio e trasporto che hanno contribuito per oltre la metà dell’espansione complessiva delle esportazioni, secondo i dati ufficiali pubblicati ieri. Il commercio di servizi del Paese ha raggiunto […]

Cina, oltre 2.500 espositori alla fiera di Tianjin su cultura e turismo TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La China Culture & Tourism Industries Expo 2026 ha aperto ieri nella municipalità di Tianjin, nella Cina settentrionale, attirando oltre 2.500 imprese dei settori della cultura e del turismo provenienti da 20 Paesi e regioni. L’evento, della durata di quattro giorni e organizzato dal ministero cinese della Cultura e del Turismo, […]

La Cina amplia l’assicurazione sanitaria per i farmaci innovativi PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina amplierà la copertura dell’assicurazione sanitaria nazionale per i farmaci innovativi utilizzati nel trattamento di tumori, malattie croniche e rare e patologie infantili, con l’obiettivo di alleviare l’onere finanziario a carico dei pazienti e delle loro famiglie. Dal 2018, la Cina ha aggiunto 949 medicinali al proprio elenco dei farmaci […]

Il florovivaismo italiano guarda al Regno Unito, missione al Four Oaks Trade Show LONDRA (ITALPRESS) – L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in stretta sinergia con l’Ambasciata d’Italia a Londra e l’Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori (ANVE), è impegnata in una missione di operatori del comparto florovivaistico nel Regno Unito. L’iniziativa mira a valorizzare l’eccellenza della produzione vivaistica nazionale e a consolidare i […]

Van Aert vince la 13^ tappa della Vuelta, Mas resta leader Il belga si impone in volata sul francese Paret-Peintre, lo spagnolo sempre in maglia rossa.

Arcivescovo Palermo “L’umanità intera aspira alla pace, ha bisogno di pace” PALERMO (ITALPRESS) – “L’umanità intera aspira alla pace, ha bisogno della pace. Di evangelizzatori e di artigiani di pace che siano capaci di strapparci alla cultura dell’odio e di formare alla compassione”. Così l’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, nell’omelia per la messa celebrata per la Solennità di Santa Rosalia, Patrona del capoluogo siciliano, al […]

Chivu “Con Napoli gara importante, siamo Inter con identità ben precisa” "Io stimo e apprezzo Allegri, non dimentico che e' un vincente", ha aggiunto il tecnico nerazzurro