Bastia 1924 sfida l’Ellera: scontro salvezza per l’Eccellenza

La gara a Corciano mette in palio punti d’oro per il futuro
Il campionato di Eccellenza si prepara a vivere una domenica di pura adrenalina sportiva, domenica 15 febbraio, con fischio d’inizio fissato per le ore 14:30, il terreno di gioco di Ellera di Corciano diventerà una sfida tra i padroni di casa e il Bastia 1924 per la sopravvivenza nella categoria. La situazione attuale vede le due compagini separate da un solo, fragilissimo punto. Il Bastia 1924 si presenta all’appuntamento con un bottino di 26 lunghezze, appena sopra la zona rossa, mentre l’Ellera segue a ruota a quota 25. Gli ospiti arrivano con la consapevolezza di non poter sbagliare per evitare il sorpasso, mentre i locali cavalcano l’onda dell’entusiasmo dopo l’importante successo esterno ottenuto nell’ultimo turno a Santa Maria degli Angeli. Vincere tra le mura amiche significherebbe per l’Ellera uscire dalle sabbie mobili della bassa graduatoria e infliggere un colpo a una concorrente diretta, rendendo la domenica di Corciano un crocevia fondamentale per le strategie di fine stagione.
A testimonianza della delicatezza della partita, l’AIA ha optato per una designazione arbitrale di assoluto rilievo, cercando di stemperare preventivamente le tensioni derivanti dai numerosi ex che incroceranno i tacchetti sul rettangolo verde. La direzione dell’incontro è stata affidata a Edoardo Cristofori, fischietto della sezione di Finale Emilia. La scelta di un arbitro proveniente da fuori regione sottolinea la volontà di garantire la massima imparzialità in un clima che si preannuncia infuocato. Cristofori sarà coadiuvato dagli assistenti Simone Polveri e Leonardo Bicaroni, entrambi appartenenti alla sezione di Foligno, chiamati a gestire una sfida dove la fisicità e il temperamento saranno, con ogni probabilità, i veri protagonisti della giornata.
