📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 affronta domenica 29 novembre alle 14.30 il Sansepolcro allenato da Claudio Missaglia, ex giocatore biancorosso. Entrambe le squadre sono a quota 13 punti. In palio punti pesanti per la salvezza. In dubbio Minuti.

È tempo di invertire la rotta per il Bastia 1924, chiamato a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico. Domenica 29 novembre 2026, con fischio d’inizio alle ore 14.30, i biancorossi ospiteranno il Vivi Altotevere Sansepolcro allo stadio Carlo Degli Esposti, nella sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza Umbra.

L’incontro rappresenta un importante crocevia stagionale nella corsa alla salvezza. Le due formazioni arrivano all’appuntamento appaiate in classifica a quota 13 punti, entrambe coinvolte nella lotta per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della graduatoria.

Dopo un periodo avaro di soddisfazioni, la formazione biancorossa ha bisogno di conquistare l’intera posta in palio per rilanciare il proprio cammino in campionato.

Il fattore campo potrebbe rappresentare un elemento importante per il Bastia, chiamato a offrire una prova di carattere e concretezza contro una diretta concorrente nella lotta per la permanenza in Eccellenza.

Sul fronte della disponibilità dei giocatori, resta in dubbio la presenza di Minuti.

A rendere ancora più interessante il confronto sarà il ritorno al Carlo Degli Esposti di Claudio Missaglia, ex giocatore del Bastia e oggi allenatore del Sansepolcro.

Il tecnico bianconero ritroverà dunque da avversario la società della quale in passato ha indossato la maglia, aggiungendo un particolare significato sportivo alla sfida.

La formazione altotiberina arriverà a Bastia con le medesime necessità di classifica dei padroni di casa. La conquista dei tre punti consentirebbe infatti alla squadra vincitrice di staccare una diretta concorrente.

Per i biancorossi sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione durante tutto l’incontro, limitando gli errori e sfruttando le occasioni offensive.

Il Comitato Regionale Arbitri ha ufficializzato la terna chiamata a dirigere la partita.

L’incontro sarà affidato a Samuele Ottaviani della sezione AIA di Foligno, coadiuvato dagli assistenti Mattia Valentini della sezione di Città di Castello e Marco Romano della sezione di Terni.

L’appuntamento è fissato per domenica pomeriggio allo stadio Carlo Degli Esposti, dove il Bastia cercherà quella vittoria necessaria per dare una svolta alla propria stagione e ritrovare slancio nella corsa alla salvezza.

Bastia Umbra – Bastia 1924 contro V. A. Sansepolcro

Domenica 29 novembre 2026, calcio d’inizio alle 14.30.

La partita si gioca allo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra.

L’incontro vale per la 13ª giornata di Eccellenza Umbra.

Bastia 1924 e V. A. Sansepolcro sono appaiati a 13 punti.

Lo scontro diretto mette in palio punti per la salvezza.

I biancorossi cercano il ritorno alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Claudio Missaglia torna da ex sulla panchina del Sansepolcro.

Nel Bastia è in dubbio la presenza di Minuti.

Dirige Samuele Ottaviani della sezione AIA di Foligno.

Assistenti Mattia Valentini di Città di Castello e Marco Romano di Terni.