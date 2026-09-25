Bastia 1924, Tavernelle per il primo successo della stagione

La nuova Italia di Mancini pronta a ripartire “Guardiamo al futuro” Donnarumma: "Vogliamo fare innamorare di nuovo i tifosi della maglia azzurra"

Via libera dal Cdm al decreto Scuola, Meloni “Vera integrazione” ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla scuola.“Oggi abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri il decreto sulla scuola. Un limite del 30% nelle classi per gli studenti che non conoscono adeguatamente l’italiano, più strumenti per imparare la nostra lingua e stop a burqa e niqab a scuola”. Così su […]

Usa-Cina, Trump incontra Xi alla Casa Bianca “Relazione costruttiva” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Discuteremo di questioni importanti che riguardano la sicurezza, la tecnologia e la Super Intelligence (l’intelligenza artificiale, ndr)”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ricevendo alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping.“Ci concentriamo sui nostri interessi condivisi, i nostri popoli sono stati connessi nonostante le grandi […]

“Quasi vera”, l’IA arriva al cinema con Brizzi e Matano ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale non è più fantascienza. E’ già dentro le nostre vite, modifica il modo in cui lavoriamo, comunichiamo e perfino il modo in cui costruiamo la nostra identità. E’ da questa consapevolezza che nasce il nuovo film di Fausto Brizzi, “Quasi vera”, una commedia in uscita al cinema il 1° ottobre, […]

Italia in rimonta sulla Cina, sarà semifinale contro l’Ucraina in BJK Cup Dopo la sconfitta di Cocciaretto, Paolini batte Zheng e poi con Errani sigla il 2-1 nel doppio

A Roma focus Teha-Assofondipensione, previdenza complementare decolla con 227 mld ROMA (ITALPRESS) – Le prospettive del secondo pilastro previdenziale italiano e il suo possibile contributo alla sicurezza economica dei lavoratori e allo sviluppo del Paese. Sono i temi al centro dell’incontro per la presentazione del rapporto “Investire nel futuro del Paese: il ruolo della previdenza complementare collettiva”, che si è tenuto a Roma durante l’evento […]

Ue, Urso “Il settore degli elettrodomestici entra nell’agenda delle riforme” BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio Competitività dell’Unione europea ha discusso il non paper sul settore degli elettrodomestici promosso dall’Italia insieme a Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna, chiedendo alla Commissione di riconoscere la rilevanza strategica del comparto e di definire un Piano d’azione europeo dedicato, per rilanciarne la competitività e tutelarlo dalla concorrenza sleale […]

Webuild, S&P conferma la fiducia. Rating BB+ con outlook stabile ROMA (ITALPRESS) – Arriva da S&P Global Ratings una conferma della solidità del profilo di credito di Webuild. L’agenzia ha concluso la revisione annuale sul Gruppo e ha confermato il rating BB+ con outlook stabile. Il giudizio è costruito sui più recenti dati di performance e tiene conto dell’evoluzione del contesto di mercato.Nella sua analisi, […]

Consorzi Cobat presentano Bilanci Sostenibilità, crescono filiere RIPA, RAEE, TYRE ROMA (ITALPRESS) – L’Italia genera 4,7 euro di PIL per ogni chilogrammo di risorse consumate, il valore più alto tra le grandi economie europee, ma resta anche il Paese più dipendente dall’estero per procurarsele: il 46,6% dei materiali trasformati dall’industria italiana arriva da importazioni, più del doppio della media UE (dati dell’VIII Rapporto sull’Economia Circolare […]