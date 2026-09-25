Bastia 1924, Tavernelle per il primo successo della stagione

Al Degli Esposti l’anticipo alle 15:45 con Petterini in rosa
📌 FLASH NEWS – Bastia 1924-Tavernelle sabato alle 15:45 alla 4ª di Eccellenza. I biancorossi cercano il primo successo al Degli Esposti. Arriva l’esterno Tommaso Petterini, classe 2006, dall’Atletico BMG. Arbitra Mattia Speziali di Foligno.
Anticipo per la quarta giornata
Bastia 1924 e Tavernelle si affronteranno sabato 26 settembre alle 15:45 allo stadio comunale Carlo Degli Esposti. La gara aprirà la quarta giornata del campionato di Eccellenza Umbra 2026/2027.
La partita è stata anticipata al sabato per la concomitanza con gli appuntamenti del Palio de San Michele, manifestazione che in questi giorni coinvolge la comunità di Bastia Umbra.
I biancorossi cercano lo sblocco
Per la formazione di casa l’obiettivo è ottenere la prima vittoria in campionato. Il Bastia arriva all’appuntamento dopo il pareggio esterno dell’ultimo turno di Eccellenza e dopo la sconfitta maturata mercoledì a Torgiano, nella semifinale di Coppa Italia.
L’anticipo contro il Tavernelle rappresenta quindi un passaggio importante per provare a cambiare passo davanti al pubblico di casa.
Petterini rinforza l’attacco
Alla vigilia della sfida, la società ha ufficializzato l’arrivo di Tommaso Petterini, attaccante esterno nato nel 2006. Il calciatore proviene dall’Atletico BMG ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra biancorossa.
La gara sarà diretta da Mattia Speziali della sezione AIA di Foligno. Gli assistenti saranno Lorenzo Capicci e Umberto Muzi, entrambi della sezione AIA di Terni.
Tessera supporter ancora disponibile
La società ricorda che è possibile sottoscrivere la Tessera Supporter, con contributo volontario minimo di 100 euro. Presentandola al botteghino del Carlo Degli Esposti, consentirà di ricevere un biglietto omaggio per le partite interne della stagione regolare di Eccellenza 2026/2027 del Bastia Calcio.
Le tessere saranno disponibili al botteghino dello stadio comunale anche in occasione delle partite casalinghe di Coppa Italia di Eccellenza.
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