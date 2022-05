Bastia ai playout con Castel del Piano

Bastia: Non bastano al Bastia i sei goal rifilati all’AssisiSubasio domenica scorsa per evitare i playout. La formazione di Silveri cosi’ si trova in questa coda campionato non facile da risolvere. Il Castel del Piano l’avversario. Gli sforzi tecnici ultimi non hanno trovato soluzione e un po’di rammarico serpeggia sui viso dei dirigenti e giocatori .