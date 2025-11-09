Bastia beffato nel finale: gol annullato in recupero

Nuova Alba vince 2-1, proteste biancorosse sul pari

Partita intensa e ricca di emozioni quella tra Nuova Alba e Bastia, terminata 2-1 per i padroni di casa al termine di un match combattuto, deciso da un episodio controverso nel finale. I biancorossi recriminano per un gol annullato in pieno recupero, che avrebbe potuto valere il pareggio.

La prima occasione del match è per il Bastia: al 6’, Pallante prova dalla distanza, ma la conclusione non impensierisce il portiere De Vincenzi. Al 28’ è ancora il Bastia a rendersi pericoloso con Del Prete, bravo a mettere in mezzo per Dedja, che sfiora la deviazione vincente. La Nuova Alba risponde al 40’ con un tiro di Faraghini, neutralizzato da Belia.

Nella ripresa i padroni di casa partono con maggiore determinazione e si fanno subito vivi con Faraghini, il cui colpo di testa viene bloccato da Belia. Il vantaggio arriva pochi minuti dopo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lo stesso Faraghini costringe Belia alla respinta corta e Ricci è il più lesto a ribadire in rete per l’1-0.

Il Bastia prova a reagire al 17’, quando su corner di Mendes, Romio manca di poco lo specchio della porta. Al 32’ arriva il raddoppio della Nuova Alba: Panichella raccoglie un pallone vagante al limite e con un destro preciso batte Belia per il 2-0.

Nonostante il doppio svantaggio, i ragazzi di Tomassoli non si arrendono. Al 37’ una ripartenza orchestrata da Mendes e rifinita da Boldrini consente a Romio di accorciare le distanze, riaccendendo le speranze dei biancorossi.

Nel recupero, l’episodio più discusso: il Bastia trova il gol del pareggio, ma il collaboratore di linea Cappuccini alza la bandierina segnalando un fuorigioco molto dubbio. Le proteste dei giocatori e del pubblico bastiolo sono vibranti, ma il risultato non cambia: Nuova Alba – Bastia 2-1.

Negli spogliatoi, soddisfatto il tecnico dei locali Roberto Caporali, mentre deluso è Simone Tomassoli, allenatore del Bastia:

“Se Romio era davvero in posizione regolare, il rammarico è enorme – ha dichiarato –. Ci meritavamo almeno un punto. Vedremo le immagini, ma la sensazione è che fosse in gioco. Per il resto, la prestazione c’è stata: abbiamo controllato gran parte del match, anche se in dieci minuti abbiamo perso lucidità e subito due reti evitabili.”

Il Bastia dovrà ora ripartire con fiducia, consapevole di aver offerto una buona prova sul piano del gioco, mentre la Nuova Alba festeggia tre punti pesanti e una prestazione solida.