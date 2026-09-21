Bastia Calcio 1924 domina ma l’Ellera blocca l’1-1

Ellera di Corciano, Bastia spreca il rigore e manca il bis

📌 FLASH NEWS – Bastia Calcio 1924 domina a Ellera di Corciano ma spreca il rigore del possibile 2-0, subisce l’1-1 di Tommaso Sorbelli dalla distanza e rinvia l’appuntamento con la prima vittoria in campionato, pensando già alla semifinale di Coppa Italia di Eccellenza Umbra a Torgiano

Bastia Umbra, 21 09 2026 – Il Bastia Calcio 1924 apre il proprio cammino in campionato con un pareggio che lascia molti interrogativi. Sul terreno del “Fioroni” di Ellera di Corciano, la formazione guidata da Francesco Martinelli chiude sull’1-1 una gara in cui ha tenuto a lungo il controllo del gioco, costruendo occasioni e imponendo ritmo. La sfida con l’Ellera Calcio si trasforma così in un banco di prova significativo per misurare la tenuta mentale e tecnica dei biancorossi, che vedono sfumare una vittoria ampiamente alla portata.

Fin dalle prime battute, il Bastia Calcio 1924 si dispone con atteggiamento propositivo, cercando di occupare la metà campo avversaria e di sfruttare la velocità degli esterni offensivi. La squadra ospite mostra una struttura compatta, con il reparto di centrocampo attento nelle coperture e rapido nel rilanciare l’azione. L’Ellera, invece, fatica a trovare linee di passaggio pulite e si affida soprattutto alle ripartenze per alleggerire la pressione.

La cronaca del match si apre con una chiara occasione per il Bastia Calcio 1924. Dopo pochi secondi, Lorenzo Sportolaro impegna severamente il portiere di casa Ciribè con una conclusione potente, che costringe l’estremo difensore a un intervento decisivo. Questo episodio anticipa il tema tattico della prima frazione: Bastia alto, Ellera costretta sulla difensiva. Il vantaggio arriva al 14’. Sulla corsia sinistra, Matteo Fiorindi trova spazio e tempo per calibrare un cross preciso in area. La palla raggiunge Sportolaro, che si inserisce con i tempi giusti e trasforma l’assist in rete, firmando l’1-0 biancorosso. Il gol certifica la superiorità territoriale del Bastia Calcio 1924 e conferma la centralità della coppia Fiorindi–Sportolaro nella manovra offensiva. Dopo la rete, la squadra di Francesco Martinelli continua a mantenere il controllo del possesso, con il centrocampo attento nella fase di interdizione. L’Ellera prova a reagire, ma trova pochi spazi tra le linee. L’unico vero pericolo per la porta di Casciani nasce da un errore in disimpegno, che consente a Eid di calciare verso lo specchio. Il portiere del Bastia risponde con prontezza, neutralizzando la conclusione e preservando il vantaggio.

Con il passare dei minuti, il Bastia Calcio 1924 continua a spingere. La difesa dell’Ellera è costretta a interventi in extremis per evitare il raddoppio, con salvataggi decisivi al 31’ e al 38’. La sensazione è quella di una gara indirizzata, con i biancorossi padroni del campo e gli avversari in affanno.

L’episodio chiave arriva al 42’. Il terzino Cozzali si inserisce in avanti, entra in area e viene atterrato da Convito. Il direttore di gara indica il dischetto, assegnando un calcio di rigore al Bastia Calcio 1924. Sul pallone si presenta Bagnolo, ex giocatore dell’Ellera. La conclusione dagli undici metri, però, si stampa sulla traversa e rimbalza fuori, lasciando il risultato invariato. Il legno nega il 2-0 e riapre psicologicamente la partita, restituendo fiducia ai padroni di casa.

Questo rigore fallito rappresenta il momento di svolta del confronto. Il Bastia Calcio 1924, pur mantenendo il vantaggio, non riesce a capitalizzare la mole di gioco prodotta. L’Ellera, invece, resta agganciata al match e può riorganizzarsi durante l’intervallo, consapevole di aver scampato un pericolo decisivo.

Nella ripresa, il ritmo si abbassa anche per le condizioni climatiche. Il caldo incide sulla velocità delle giocate e la partita diventa più tattica. L’Ellera Calcio prova a salire di qualche metro, cercando di consolidare il possesso e di ridurre la pressione subita nella prima frazione. Tuttavia, la squadra di Emilio Grilli fatica a entrare con continuità nell’area di rigore avversaria, trovando di fronte un Bastia Calcio 1924 ordinato e attento. I biancorossi restano pericolosi soprattutto in transizione. Ancora una volta, Fiorindi si rende protagonista di azioni in velocità sulla fascia, creando problemi alla retroguardia perugina. Ciribè deve intervenire in più occasioni per evitare il nuovo vantaggio ospite, confermando il proprio ruolo centrale nel mantenere in equilibrio il punteggio.

Nel momento in cui il Bastia Calcio 1924 sembra gestire con sicurezza il match, arriva il pareggio. Al primo vero tiro verso la porta nella ripresa, Tommaso Sorbelli trova lo spazio per calciare da fuori area, dai venticinque metri. Il destro è potente e preciso, supera Casciani e si insacca per l’1-1. La rete cambia l’inerzia psicologica della gara, premiando la tenacia dell’Ellera e punendo le occasioni non sfruttate dai biancorossi.

Negli ultimi minuti, il Bastia Calcio 1924 torna a premere con decisione. Il predominio territoriale si traduce in calci d’angolo e conclusioni dalla distanza, ma la difesa di casa regge l’urto. Il muro eretto dall’Ellera resiste fino al triplice fischio, fissando il risultato sul pareggio.

Al termine della partita, Francesco Martinelli sottolinea la qualità della prestazione, evidenziando però la difficoltà nel trasformare in gol quanto creato. Il tecnico riconosce che la gara avrebbe potuto essere chiusa già nel primo tempo, soprattutto con il rigore di Bagnolo. Dall’altra parte, Emilio Grilli mette in risalto la capacità dei suoi giocatori di mantenere alta l’intensità contro un avversario considerato molto competitivo.

Il Bastia Calcio 1924 esce dal “Fioroni” con un punto che muove la classifica ma non cancella il rammarico. La squadra ha mostrato una notevole qualità di gioco, ma ha pagato la scarsa concretezza sotto porta. Questo aspetto diventa ora centrale nel percorso di crescita del gruppo, chiamato a trasformare il dominio tecnico in risultati pieni.

Archiviato il pareggio con l’Ellera, l’attenzione del Bastia Calcio 1924 si sposta sulla Coppa Italia di Eccellenza Umbra. Mercoledì 23, la formazione biancorossa sarà impegnata sul campo di Torgiano per la semifinale, appuntamento che assume un peso rilevante nella stagione. La gara di campionato diventa così una tappa di passaggio, utile per consolidare automatismi e verificare la tenuta del gruppo in vista di una sfida a eliminazione diretta.