Bastia Calcio 1924, gli under 15 conquistato la promozione in A1

Grandissima soddisfazione per il Settore Giovanile del Bastia Calcio 1924. Gli Under 15 di Mister Schippa vincono con due giornate di anticipo il Girone B del Campionato Regionale A2 e vengono promossi in A1. Dopo 18 giornate di campionato i ragazzi biancorossi hanno totalizzato 50 punti con 16 vittorie e 2 pareggi e una differenza reti di +81. Complimenti a questi splendidi Ragazzi, a tutto lo Staff e ai Dirigenti Accompagnatori.