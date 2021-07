Chiama o scrivi in redazione

Bastia Calcio 1924, la Prima Squadra si ritroverà martedì 27 luglio

La Prima Squadra del Bastia Calcio 1924, guidata da Mister Carlo Alberto Caporali, si ritroverà martedì 27 luglio alle ore 18 per il raduno e per iniziare, il giorno successivo, la preparazione per il prossimo Campionato di Eccellenza Umbra 2021-22.

Un inizio pieno di entusiasmo, voglia di ricominciare dopo un periodo difficile per tutti e soprattutto con la speranza che i tifosi biancorossi possano tornate ad incitare i nostri ragazzi dalle Tribune dello Stadio Comunale “Carlo Degli Esposti”.

Il Direttore Sportivo David Ricci ha costruito la rosa con un mix di giocatori di esperienza e giovani interessanti molti, tanti, dei quali provenienti dal Settore Giovanile e, per la precisione, tutti gli Under convocati provengono dalla Scuola Calcio del Bastia.

Tra i giovani che saranno aggregati alla Prima Squadra vogliamo segnalare l’attaccante classe 2007 Daniel Ndulue, giovanissimo talento con un fisico esplosivo che è già seguito attentamente da parecchi club di Seria A.

Come non sottolineare inoltre il ritorno in biancorosso di Alessandro Marchetti e Nicolo Stirati, giocatori con una grandissima esperienza e che hanno già trionfato con la maglia del Bastia, due elementi che sicuramente sapranno dare la carica a tutto il gruppo, soprattutto ai più giovani.

Non vogliamo sicuramente dimenticare tutti gli altri giocatori che hanno accettato con entusiasmo di indossare la maglia del Bastia e che siamo sicuri che daranno tutto per onorare la stessa.

Adesso tutti al lavoro, in bocca al lupo e… Forza Bastia!!!

Rosa Bastia Calcio 21-22

Portieri:

Alunni Andrea (96), Finestra Lorenzo (99), Klajdi Polici (03)

Difensori:

Gigliotti Giuseppe (92), Adreani Corrado (98), Muzhani Pietro (00), Pagliarini Samuele (00),

Tarpanelli Alessandro (01), Corriale Francesco (01), Cecchini Nicolo (02), Bibi Tommaso (03)

Centrocampisti:

Marchetti Alessandro (85), Gaggiotti Andrea (98), Mennini Lorenzo (00), Rosignoli Filippo (00)

Fermi Daniele (01), Baldoni Samuele (02)

Attaccanti:

Raccichini Alex (89), Stirati Nicolo (93), Castelletti Andrea (99), Santucci Alessio (03),

Bianconi Alessandro (03)

Aggregati in Prima Squadra

Roani Samuele (98), Buratti Alessio (03), Cuomo Davide (04), Migni Tommaso (04), Tacchilei Alessandro (04),

Vetturini Christian (04), Ndulue Daniel Chiderah (07)

Staff Tecnico:

Allenatore: Carlo Alberto Caporali

Vice Allenatore: Marri Lorenzo

Preparatore Atletico: Guarducci Francesco

Preparazione dei Portieri: Aristei Massimiliano

Match Analyst: Cecigli Eddy

Fisioterapisti: Studio Panacea, Edoardo Fioriti, Silvio Maria Gaudenzi