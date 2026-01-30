Bastia calcio 1924: Martinelli cerca il colpo a Terni

FC Il nuovo mister debutta fuori casa nella città di Terni.

BASTIA UMBRA, 30 gennaio 2026– Il momento della verità per il Bastia calcio 1924 è finalmente giunto. Domenica 1 febbraio, sul manto sintetico dello stadio “Orlando Strinati”, la compagine biancorossa si gioca una fetta consistente delle proprie ambizioni stagionali. Non è un appuntamento come gli altri: la trasferta contro il Terni Football Club segna infatti il debutto ufficiale di Francesco Martinelli alla guida tecnica della squadra. Un esordio che cade in un momento cruciale, offrendo una ghiotta occasione di riscatto e, soprattutto, la possibilità concreta di modificare gli equilibri della graduatoria. Con i padroni di casa fermi a quota 26 punti e gli ospiti che inseguono a 23, un successo esterno significherebbe l’aggancio immediato e un sorpasso psicologico di enorme valore.

La nuova era Martinelli tra tattica e motivazione

Il cambio di guida tecnica ha portato una ventata di aria nuova nello spogliatoio del Bastia calcio 1924. Francesco Martinelli, uomo che respira l’aria della società da tempo e conosce ogni dinamica interna, ha avuto l’arduo compito di preparare il match in pochi giorni. Tuttavia, il vantaggio di non essere un estraneo gli ha permesso di bruciare le tappe, lavorando intensamente sulla mentalità dei calciatori prima ancora che sugli schemi. L’obiettivo dichiarato è dimostrare che l’attuale undicesima posizione è un abito troppo stretto per il valore tecnico della rosa. Il tecnico ha insistito sulla compattezza e sul sacrificio, elementi che sono mancati in alcune uscite precedenti e che ora diventano il requisito minimo per uscire indenni da un campo ostico come quello ternano.

Il ricordo dell’andata e la solidità del Terni FC

Le ferite della sfida d’andata, disputata lo scorso 5 ottobre, sono ancora aperte. In quell’occasione, il Terni FC riuscì a sbancare il campo avversario con un cinico 0-1, approfittando di una delle poche sbavature difensive dei biancorossi. Da quel pomeriggio molte cose sono cambiate, ma la solidità dei rossoverdi resta un fattore con cui fare i conti. La squadra ternana si è dimostrata finora un blocco granitico, capace di un percorso regolare e privo di grandi scossoni. Per il Bastia, superare questa difesa richiederà una precisione chirurgica sotto porta e una gestione dei ritmi di gioco impeccabile, evitando di concedere spazi alle ripartenze letali degli avversari che sanno come pungere nei momenti di stanca del match.

Designazioni arbitrali e clima da scontro diretto

La tensione per questo incrocio di alta classifica è palpabile, come confermano anche le scelte dell’AIA per la direzione di gara. Il match sarà affidato a una terna interamente regionale, guidata dall’arbitro Andrea Colalelli della sezione di Terni. Ad assisterlo lungo le linee laterali saranno Davide Enea Alunno, proveniente da Perugia, e Gabriele Bonucci, della sezione di Foligno. La presenza di un direttore di gara locale aggiunge un ulteriore pepe a una sfida che si preannuncia maschia e combattuta su ogni pallone. Se il Bastia calcio 1924 riuscirà a mettere in campo la ferocia agonistica richiesta dal suo nuovo allenatore, il ritorno dalla città dell’acciaio potrebbe coincidere con l’inizio di una nuova e più luminosa fase del campionato di Eccellenza.