Boldrini porta avanti il Torgiano, il pari arriva su autogol

📌 FLASH NEWS – Torgiano e Bastia Calcio 1924 pareggiano 1-1 in Eccellenza. Boldrini segna al 29’ del primo tempo. I biancorossi trovano il pari al 25’ della ripresa, con l’autogol di Carletti sul colpo di testa di D’Urso da calcio d’angolo.

Il Bastia Calcio 1924 ha pareggiato 1-1 a Torgiano nel campionato di Eccellenza. La squadra di Martinelli ha costruito più occasioni nella parte centrale del primo tempo, ma è andata all’intervallo in svantaggio per il gol di Boldrini. Nella ripresa i biancorossi hanno ristabilito la parità sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il colpo di testa di D’Urso ha trovato la deviazione decisiva di Carletti, al quale il tabellino ha attribuito l’autorete.

Il Bastia alza il ritmo, Boldrini segna in ripartenza

I primi tentativi sono arrivati da entrambe le parti. Il Torgiano si è fatto vedere con un colpo di testa di Rosi, neutralizzato dalla difesa ospite. Il Bastia ha risposto con un tiro dalla distanza di Bagnolo, poi ha avanzato il baricentro e ha costretto i padroni di casa a difendersi nella propria metà campo. Tra il 22’ e il 28’ sono arrivati tre tentativi in rapida successione, con Sportolaro, Giabbecucci e ancora Bagnolo.

Il Torgiano ha sbloccato la partita al 29’ del primo tempo. I padroni di casa sono usciti dalla pressione con una ripartenza e hanno portato il pallone sulla destra. Sul traversone è intervenuto Boldrini, che ha indirizzato la conclusione all’incrocio dei pali per l’1-0.

D’Urso di testa, decisiva la deviazione di Carletti

Nella ripresa il Bastia ha continuato a cercare il pareggio, mentre il Torgiano ha sfruttato gli spazi per ripartire. Casciani ha neutralizzato il tentativo di Sbaraglia, entrato al 4’ al posto di Formichetti. Al 13’ Martinelli ha inserito Paparelli per Dejda. Il nuovo entrato ha avuto un’occasione per pareggiare, ma la difesa del Torgiano ha respinto la sua conclusione.

Il Bastia ha trovato l’1-1 al 25’ della ripresa. Su un calcio d’angolo, D’Urso ha raggiunto il pallone di testa e Carletti ha deviato la conclusione sulla linea, mandandola nella propria porta. Un minuto dopo i biancorossi hanno avuto un’altra occasione sulla destra. Cozzali è arrivato sul fondo e ha costretto Del Vecchio a intervenire e a concedere un calcio d’angolo.

Casciani ferma Boldrini nel finale

Con il punteggio in equilibrio, Bagnolo ha continuato a impostare la manovra del Bastia. Il Torgiano è tornato a rendersi pericoloso con due tentativi di Boldrini, entrambi neutralizzati da Casciani. Dall’altra parte, Fiorindi ha avuto l’ultima occasione degli ospiti, ma la sua conclusione è finita alta. Il punteggio è rimasto sull’1-1 fino al fischio finale.

Il tabellino

Torgiano (4-3-1-2)

Del Vecchio, Alunni, Carletti, Andreani, Manni, Formichetti (4’ st Sbaraglia), Vitaloni, Petrini, Rosi (10’ st Pispola), Boldrini, Salvadori. A disposizione Santini, Lalleroni, Porrozzi, Liberti, Marchi. Allenatore Ciucarelli.

Bastia Calcio 1924 (4-3-3)

Casciani, Cozzali, Trottini, Brevi, Mencarelli, Giabbecucci, Dejda (13’ st Paparelli), Bagnolo, Sportolaro (31’ st Petterini), D’Urso, Fiorindi (41’ st Capitini). A disposizione Bazzucchi, Allegrucci, Balducci, Passeri, Siculi, Fioretti. Allenatore Martinelli.

Arbitro Giamminonni di Terni, assistito da Bordacchini e Trotta.

Reti 29’ pt Boldrini (Torgiano), 25’ st autorete di Carletti (a favore del Bastia).

Ammoniti Salvadori, Petrini, Ciucarelli e Vitaloni per il Torgiano, Trottini per il Bastia.