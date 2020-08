Bastia calcio avanti sul mercato per l’Eccellenza, il punto di Lorenzo

di Lorenzo Capzzali

BASTIA UMBRA – Il Bastia corre e mette in campo una buona dose di uomini. Il presidente Mammoli rimane il timoniere principe con un club che intende riprovare subito la serie D. L’imprenditore Forini è una delle figure piu’ entusiastiche e raccomanda cautela ma anche positivita’ ai quadri tecnici e agli stessi atleti che sta sudando al comunale.

Riccardo Migliosi, nuovo ds del Bastia 36enne, svolge un ruolo alto da 12 anni, un primis accanto all’allenatore Carlo Alberto Caporali per puntare al ritorno in serie D.

«Sono venuto a Bastia con entusiasmo – ha detto Migliosi – perchè è una piazza importante e ora posso affiancare un amico, come mister Caporali». In effetti nell’ambiente locale si è creato un clima di fiducia, non facile per la tifoseria di una squadra appena retrocessa. Molto pericolose, però, sarebbero le promesse con scarso fondamento.

«Vedremo quanto riusciremo a fare – spiega il ds–,intanto abbiamo fatto una selezione seria dei ragazzi con criteri di qualità. La formula del tecnico Caporali è un gioco rapido ed efficace e su questa base abbiamo costruito la rosa».

Mattia, Raccichini, Benedetti, Curti, Miccio e il portiere Cristofoletti. Oltre a 10 ragazzi fuori quota