Bastia Calcio e Castel del Piano, biancorossi, mezzo passo falso

di Lorenzo Capezzali

Bastia: Mezzo passo falso del Bastia che non punge terminando la gara per 1-1 con il Castel del Piano. Un confronto all’arma bianca tra due squadre che non hanno trovato il colpo risolutore della vittoria. Gioco di parita’, insomma, che non poteva modificarsi nonostante lo sforzo agonistico profuso.

Mennini ed Hisinaj gli autori dei goal dopo azioni di filtro ed attacco nelle contrarie aree. Con il punto preso il Bastia prende quota 34 in classifica alimentando speranze per tirarsi d’impaccio dalla zona play out. Il Castel del Piano rimane piu’ soddisfatto per il punto esterno che vale doppio come sembra di notare nei volti di ognuno dei protagonisti.