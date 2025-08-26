Bastia Calcio torna in campo al Degli Esposti contro il Pierantonio

Esordio agevole agli Us Open per Sinner: “Ora sto bene” L'azzurro piega nettamente Kopriva, avanza anche Musetti, ko Arnaldi.

“I giovani e la sfida della formazione”, dibattito al Meeting di Rimini RIMINI (ITALPRESS) – L’educazione è una delle sfide decisive per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Lo dimostra la grande partecipazione all’incontro “I giovani e la sfida della formazione”, organizzato al Meeting di Rimini in collaborazione con CdO Opere Educative/FOE, Diesse, Di.S.A.L e l’Associazione Culturale Il Rischio Educativo, trasmesso in diretta da IlSussidiario Tv. A confrontarsi […]

Fitto “Nessuna proroga del Pnrr, l’Italia su una strada positiva” Le parole del vicepresidente della Commissione Europea al Meeting di Rimini

Lollobrigida “Al lavoro sulla manovra per spendere bene le risorse” Le parole del ministro dell'Agricoltura

Idf: raid sull’ospedale Nasser per distruggere una telecamera di Hamas TEL AVIV (ITALPRESS) – Le truppe della Brigata Golani operanti a Khan Yunis “hanno identificato una telecamera posizionata da Hamas nella zona dell’ospedale Nasser, utilizzata per osservare l’attività delle truppe dell’IDF, al fine di indirizzare attività terroristiche contro di loro”. E’ il risultato di un’indagine preliminare condotta dall’Idf e presentata oggi al capo di Stato […]

Piantedosi “Soccorsi in mare sono coordinati dallo Stato, non dalle ong” ROMA (ITALPRESS) – “E’ lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi in mare. Non le ONG”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui social, postando una foto con la notizia del fermo della nave della ong Mediterranea Saving Humans al porto di Trapani. La nave era attraccata […]

Turner vince la 4^ tappa della Vuelta, Gaudu nuova maglia rossa Il britannico batte in volata Philipsen e Planckaert, Ciccone sempre terzo nella generale.

Mattarella “Nel 2024 Invitalia ha sostenuto oltre 63 mila imprese” RIMINI (ITALPRESS) – “Come mandato abbiamo quello di sostenere gli investimenti. Lo facciamo sia nel settore pubblico, attraverso la nostra attività di centrale di committenza, sia soprattutto attraverso il sostegno agli investimenti delle imprese, quelle che devono ancora nascere, le imprese che devono crescere e quelle che fanno investimenti strategici. Lo scorso anno ne abbiamo […]

Zelensky “Accelerare i colloqui sulle garanzie di sicurezza” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho tenuto un incontro con i militari sulla situazione in prima linea e nelle zone di confine, sulla formazione delle riserve e sul lavoro con i partner sulle garanzie di sicurezza”. Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “E’ stato presentato un rapporto sul lavoro con tutti i partner […]