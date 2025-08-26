Bastia Calcio torna in campo al Degli Esposti contro il Pierantonio

Il Bastia Calcio si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua stagione

Bastia Calcio torna in campo – Il Bastia Calcio si prepara a vivere un nuovo capitolo della sua stagione: domani, mercoledì 27, la squadra biancorossa scenderà in campo per affrontare il Pierantonio Sport nel secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza, girone A. Il match si disputerà alle ore 16:45 presso lo stadio Carlo Degli Esposti, impianto che ospiterà per la prima volta in stagione la formazione bastiola.

Dopo la convincente prestazione di sabato scorso a Ponte San Giovanni, il gruppo guidato dallo staff tecnico è chiamato a confermare i segnali positivi emersi nella gara precedente. L’avversario, il Pierantonio, si presenta con ambizioni e voglia di riscatto, rendendo l’incontro un banco di prova significativo per entrambe le compagini.

La direzione dell’incontro è affidata al signor Samuele Ottaviani, arbitro appartenente alla sezione AIA di Foligno, che sarà coadiuvato dai guardalinee Alessio Bacci e Federico Baroni, anch’essi della stessa sezione. Una terna arbitrale esperta, pronta a garantire il corretto svolgimento della sfida.

L’attesa cresce tra i tifosi locali, che vedono nel ritorno al Degli Esposti non solo un’occasione sportiva, ma anche un momento di ritrovo e condivisione. Il Bastia, forte del sostegno della propria comunità, cercherà di imporsi con determinazione e spirito di squadra, consapevole dell’importanza di ogni passo in questa competizione.

Con il fischio d’inizio ormai alle porte, l’atmosfera si carica di emozioni e aspettative. Il calcio, ancora una volta, si conferma linguaggio comune e passione condivisa.

