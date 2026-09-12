Bastia cerca il riscatto contro l’Umbertide al Degli Esposti

Meloni “Il governo tiene la barra dritta e non scappa” ROMA (ITALPRESS) – “La nostra bussola è e sarà sempre il programma che i cittadini hanno sottoscritto nelle urne e che stiamo attuando punto per punto. Sono convinta che l’altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, sia il ritorno alla coerenza”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni […]

Mattarella “Auguri per Capodanno ebraico, coltivare dialogo e riconciliazione” ROMA (ITALPRESS) – “Rivolgo a tutti i concittadini delle comunità ebraiche italiane e agli ospiti o residenti di fede ebraica presenti nel nostro Paese i migliori auguri in occasione delle festività di Rosh haShanà. L’inizio del nuovo anno nel calendario ebraico sollecita sentimenti di speranza e di rinascita, interpellando tutti e ognuno a coltivare le […]

Russia, Cremlino “La partecipazione di Putin al G20 non è stata ancora discussa” NUOVA DELHI (INDIA) (ITALPRESS) – La partecipazione di Vladimir Putin al vertice del G20 negli Stati Uniti non è stata ancora discussa. Lo ha detto il consigliere presidenziale russo per gli affari internazionali, Yuri Ushakov. “Credo che tutti siano stati invitati, purtroppo tranne il Sudafrica. Ma la questione non è stata nemmeno discussa. I nostri […]

Trump “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata” DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – “Non voglio creare problemi” ma “mi piacerebbe molto vedere” l’Irlanda “unificata”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dublino. Sarebbe un “grande successo per tutti” se ci fosse l’unificazione, ha aggiunto, “succederà prima o poi”. Il Regno Unito “avrà qualcosa da dire al riguardo, […]

Pole per Bezzecchi a Misano, preceduti Marc Marquez e Aldeguer MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi su Aprilia partirà dalla pole position in vista del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. L’azzurro scende sotto il muro dell’1’30” e si prende la prima casella tagliando il traguardo in 1’29″982. Preceduti Marc Marquez (Ducati), secondo a 0″198, […]

Cina, studenti a lezione di aerospazio con l’equipaggio della Shenzhou-23 HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I tre astronauti della Shenzhou-23, attualmente impegnati in una missione spaziale con equipaggio sulla stazione spaziale Tiangong, hanno tenuto una lezione in diretta dallo spazio per gli studenti di Hong Kong e Macao.Il comandante della missione, Zhu Yangzhu, l’astronauta Zhang Zhiyuan e Li Jiaying, prima specialista del carico utile di […]

Ucraina, Meloni “Resistenza è vero patriottismo, su sostegno non cambio idea” ROMA (ITALPRESS) – “Il tentativo russo di conquistare Kiev ha risvegliato l’Europa da un lungo torpore e dalla illusione che fosse al riparo dai grandi rischi del passato. La guerra in Ucraina ha dimostrato che la storia si è tutt’altro che fermata e che è finita l’era nella quale il Vecchio Continente poteva delegare ad […]

La Fiorentina rinasce con Vanoli e Mastantuono, Venezia ko 4-2 I viola espugnano la Laguna Veneta grazie al "nuovo" tecnico e alla tripletta dell'argentino.

Ultimate Championship, Iapichino trionfa nel lungo a Budapest La toscana delle Fiamme Oro si e' imposta con la misura di 6.90.