Bastia cerca il riscatto contro l’Umbertide al Degli Esposti

Biancorossi tra l’infermeria e sostegno del pubblico di casa
📌 FLASH NEWS – Bastia 1924 atteso dalla sfida con l’A.P. Umbertide domenica 13 settembre alle 15:30 al Carlo Degli Esposti. Minuti punta al recupero, Dedja resta in forte dubbio. Dirige Tommaso Mancini, arbitro AIA Foligno. #EccellenzaUmbra
Biancorossi chiamati alla reazione davanti ai propri tifosi
Il Bastia Calcio 1924 torna davanti al pubblico amico con l’obiettivo di riscattarsi nella seconda giornata del campionato umbro di Eccellenza 2026-2027. La formazione biancorossa affronterà l’A.P. Umbertide domenica 13 settembre allo Stadio comunale Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra.
Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:30. La partita rappresenta un appuntamento importante per verificare le ambizioni della squadra di casa in questa prima fase della stagione. Il Bastia cercherà una risposta sul campo, sostenuto dai propri tifosi e chiamato a mostrare progressi sotto il profilo del gioco e del risultato.
Mister e staff tecnico stanno preparando l’incontro mantenendo alta l’attenzione. Le ultime valutazioni riguardano soprattutto le condizioni di alcuni calciatori, con la formazione iniziale che sarà definita soltanto dopo gli accertamenti conclusivi della vigilia.
Minuti verso il recupero, Dedja rimane in forte dubbio
Le principali incognite arrivano dall’infermeria. Lo staff biancorosso confida nel recupero del centrocampista Minuti, la cui eventuale presenza dal primo minuto potrebbe garantire maggiore ritmo e qualità alla costruzione della manovra.
La disponibilità del giocatore costituisce quindi uno degli elementi centrali nelle scelte tecniche in vista della gara. La decisione definitiva sarà presa dopo aver verificato le sue condizioni e la possibilità di impiegarlo fin dall’avvio.
Resta invece in forte dubbio Dedja. La sua situazione continua a essere monitorata, mentre l’allenatore valuta le soluzioni a disposizione per affrontare l’A.P. Umbertide. L’obiettivo è individuare un assetto equilibrato, tenendo conto delle condizioni fisiche dell’organico e delle esigenze della partita.
Terna arbitrale interamente proveniente da Foligno
La FIGC Umbria ha reso ufficiale la designazione arbitrale per l’incontro del Carlo Degli Esposti. La direzione della gara è stata affidata a Tommaso Mancini, appartenente alla sezione AIA di Foligno.
Ad assisterlo lungo le due linee laterali saranno Gabriele Bonucci e Alessio Bacci, anche loro della sezione folignate. L’intera terna chiamata a dirigere Bastia Calcio 1924-A.P. Umbertide proviene dunque dalla medesima realtà territoriale dell’Associazione Italiana Arbitri.
Tessera Supporter disponibile al botteghino dello stadio
In occasione dell’appuntamento casalingo, il Bastia Calcio 1924 ha ricordato ai sostenitori che è ancora possibile sottoscrivere la Tessera Supporter. L’adesione prevede un contributo volontario con un importo minimo di 100 euro.
Presentando la tessera al botteghino dello Stadio comunale Carlo Degli Esposti, il titolare potrà ricevere un biglietto omaggio per le partite interne disputate dal Bastia durante la stagione regolare del campionato di Eccellenza 2026-2027.
Le tessere saranno disponibili direttamente al botteghino dell’impianto sportivo anche in occasione delle partite casalinghe della Coppa Italia di Eccellenza. L’iniziativa permette ai sostenitori di accompagnare la squadra nel corso della stagione e di assistere agli incontri interni previsti dal calendario biancorosso.
Bastia 1924 – A.P. Umbertide: info e orario
Domenica 13 settembre alle ore 15:30 allo Stadio “Carlo Degli Esposti” di Bastia Umbra si gioca la seconda giornata del campionato di Eccellenza 2026/27. Il Bastia Calcio 1924 ospita l’A.P. Umbertide davanti al proprio pubblico.
Lo staff tecnico biancorosso valuta le ultime scelte di formazione. La speranza della vigilia è il recupero del centrocampista Minuti, che darebbe ritmo e qualità alla manovra. Resta in forte dubbio Dedja.
La FIGC Umbria ha ufficializzato la terna arbitrale, interamente della sezione AIA di Foligno: arbitro Tommaso Mancini, assistenti Gabriele Bonucci e Alessio Bacci.
La società ricorda che è ancora possibile sottoscrivere la Tessera Supporter con un contributo volontario minimo di 100,00 Euro, che dà diritto a un biglietto omaggio per le partite interne della stagione regolare.
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