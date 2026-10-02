Bastia con l’Olympiathyrus, trasferta senza i due allenatori

Biancorossi a Terni: squadre appaiate e tecnici squalificati

📌 FLASH NEWS – Il Bastia sfida l’Olympiathyrus a Terni nella quinta giornata di Eccellenza. Squadre a quota 4 punti, biancorossi senza Martinelli e Taccucci, squalificati. Gara alle 15 sul sintetico dell’Ovido Laureti. Dirige Amarildo Baha.

Il Bastia Calcio 1924 cerca continuità nella trasferta di Terni contro l’Olympiathyrus S. Valentino, valida per la quinta giornata del campionato di Eccellenza Umbra. L’incontro è previsto nel weekend, con calcio d’inizio alle 15:00 sul terreno dell’Ovido Laureti. Le due formazioni si presentano all’appuntamento con quattro punti ciascuna, ma dopo risultati differenti nell’ultimo turno.

Per i biancorossi la partita arriva dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta sabato scorso allo stadio Carlo Degli Esposti di Bastia Umbra. Il successo ha dato fiducia alla squadra, che affronta il nuovo impegno con l’obiettivo di proseguire il percorso avviato davanti al proprio pubblico.

Quattro punti e motivazioni differenti

I tre punti conquistati in casa hanno portato il Bastia all’attuale quota in classifica. Nel gruppo il morale è positivo: il risultato rappresenta un riscontro al lavoro svolto e consente di preparare la trasferta con maggiore fiducia.

L’Olympiathyrus S. Valentino deve invece reagire alla sconfitta rimediata a Gubbio contro il Padule. Per la formazione ternana, il ritorno sul proprio campo coincide quindi con la ricerca di un riscatto.

La parità in graduatoria accompagna così un confronto tra due squadre con esigenze diverse: il Bastia vuole dare seguito alla vittoria, mentre i padroni di casa puntano a ripartire dopo il precedente risultato negativo.

Panchina senza primo e secondo allenatore

La situazione più particolare riguarda la guida tecnica degli ospiti. Martinelli è ancora squalificato e non potrà tornare in panchina per questa giornata. Alla sua assenza si aggiunge quella del secondo allenatore Taccucci, espulso durante la partita disputata sabato scorso al Carlo Degli Esposti e successivamente fermato dal giudice sportivo.

Il Bastia affronterà dunque l’impegno senza entrambi i tecnici in panchina. Le due sanzioni si sovrappongono proprio in occasione della trasferta ternana, creando una condizione insolita per il gruppo biancorosso. La squadra è chiamata a mantenere compattezza anche in questo contesto.

Il terreno di gioco e la squadra arbitrale

Tra gli elementi che caratterizzano la gara ci sono le caratteristiche dell’Ovido Laureti, un impianto con campo sintetico e dimensioni ridotte. Il confronto si svolgerà quindi su un terreno che, secondo la presentazione dell’incontro, potrà attribuire rilievo al fattore campo e agli aspetti tattici della sfida.

La direzione arbitrale è affidata ad Amarildo Baha, della sezione di Città di Castello. A completare la terna saranno Diego Bartocci, della sezione di Gubbio, come primo assistente, e Lorenzo Pauselli, della sezione di Città di Castello, come secondo assistente.