Bastia, cuore e orgoglio, ma il Derby va all’Angelana

La prova è da grande squadra – Calcio Eccellenza Il Derby
Il calcio è fatto di episodi, e il derby del “Migaghelli” lo ha confermato ancora una volta. Finisce 1-0 per l’Angelana, ma a lasciare il campo con ideali applausi è un Bastia solido, coraggioso e capace di giocare alla pari – e a tratti meglio – della capolista. La squadra di mister Martinelli ha interpretato la gara con intensità e qualità, meritando almeno il pareggio.
L’avvio dei biancorossi è stato da manuale. Fin dai primi minuti il Bastia ha preso in mano il gioco, rendendosi pericoloso all’11’ con Romio, il cui mancino ha dato solo l’illusione del gol colpendo l’esterno della rete. L’Angelana ha faticato a trovare spazi, mentre gli ospiti hanno continuato a spingere: poco prima dell’intervallo un cross radente di Zanchi ha attraversato l’area creando più di un brivido, con Vieira costretto a un intervento disperato per evitare il peggio.
Nella ripresa il copione non è cambiato. Al 54’ Giabbecucci è andato vicino al vantaggio con una conclusione insidiosa che ha obbligato Buini a un grande intervento. Il Bastia ha mostrato maturità nella gestione dei ritmi, sostenuto da una coppia centrale, Tondini-Bokoko, praticamente impeccabile soprattutto nel gioco aereo.
La beffa è arrivata al 78’, nel momento di massimo equilibrio: Proietti ha trovato il guizzo decisivo sfruttando una delle poche sbavature della difesa ospite fino a quel momento perfetta. Nonostante lo svantaggio, il Bastia non ha smesso di lottare, come dimostra il salvataggio sulla linea di Romio nel recupero.
Il risultato premia i padroni di casa, ma la prestazione del Bastia manda un segnale forte al campionato: con questa grinta e organizzazione, i biancorossi possono essere protagonisti nel finale di stagione. Domenica nuova sfida ad alta tensione contro la Narnese, con fischio d’inizio alle 16.
Il Tabellino della Gara
ANGELANA 1 BASTIA 0 ANGELANA 1930 (4-3-3): Buini; Marocchi (10’ pt Roscini – 10’ st Riommi), Vieira, Melillo, Tarpanelli; Proietti, Bernabucci, Bartolini; Malltezi (40’ st Allende), Colombi, Salis (10’ st Brunetti). (A disp. Viola, Sedran, De Santis, Aronni, Tofi). All. Recchi BASTIA 1924 (4-3-3): Belia; Cozzali, Tondini, Bokoko, Zanchi; Romio, Giabbecucci, Minuti (38’ st Boldrini); Bagnolo (30’st Dedja), Passaquieti (25’ st Del Prete), Trottini. (A disp. Rossi, Battistelli, Bigarelli, Bodnar, Balducci, Rossi). All. Martinelli
Arbitro: Ottaviani di Foligno (assistenti Giacometti e Bartocci).
Rete: 33’st Proietti (Ang).
Note: Ammoniti Roscini, Brunetti (Ang), Minuti, Cozzali (Bas).
di Morena Zingales BASTIOLA DI BASTIA UMBRA – Le analisi hanno escluso la presenza di [Leggi l'articolo]
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