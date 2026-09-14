Bastia domina ma non basta, Umbertide passa al Degli Esposti

Biancorossi battuti 2-1 dopo una gara condotta all’attacco
📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 cade 2-1 al Degli Esposti contro l’A.P. Umbertide nonostante una gara giocata all’attacco. Sportolaro risponde all’autorete di Cozzali, poi Buzzi decide la sfida. Nove parate di Zandrini e 13-3 negli angoli.
Il Bastia 1924 esce senza punti dal Carlo Degli Esposti, ma con una prestazione nella quale ha costruito una consistente mole di gioco e mantenuto a lungo l’iniziativa. L’A.P. Umbertide si impone 2-1, sfruttando gli episodi favorevoli e la capacità di concretizzare le occasioni avute.
La partita di Eccellenza umbra si indirizza già al 5′ con l’autorete di Cozzali. I padroni di casa reagiscono e raggiungono il pareggio al 35′ grazie a Sportolaro, prima di subire nella ripresa la rete decisiva realizzata da Buzzi al 14′.
A testimoniare la pressione esercitata dai biancorossi ci sono anche i 13 calci d’angolo battuti contro i tre degli ospiti e soprattutto i nove interventi attribuiti al portiere Zandrini, determinante nel proteggere il vantaggio dell’A.P. Umbertide.
Il Bastia ha dovuto inoltre affrontare la partita senza mister Martinelli in panchina, assente a causa di un problema fisico.
L’autorete di Cozzali cambia subito la partita
L’avvio mette immediatamente in difficoltà la formazione biancorossa. Sono trascorsi appena cinque minuti quando Cozzali, nel tentativo di interrompere un’incursione degli avversari, devia il pallone nella propria porta.
L’A.P. Umbertide si ritrova così in vantaggio praticamente alla prima svolta significativa dell’incontro. Il Bastia, però, non accusa il colpo e comincia rapidamente a costruire la propria reazione.
I padroni di casa aumentano il possesso del pallone e cercano di sviluppare la manovra attraverso una pressione continua. La squadra ospite viene progressivamente costretta ad arretrare, mentre il Bastia prova ad aprire spazi nella retroguardia avversaria.
Sportolaro firma il meritato pareggio
La spinta biancorossa produce il risultato cercato al 35′ del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Sportolaro riesce a imporsi e a battere Zandrini, riportando la partita sull’1-1.
Il gol premia una prima frazione nella quale il Bastia aveva progressivamente assunto il controllo della manovra dopo lo svantaggio iniziale.
La formazione di casa continua a cercare soluzioni offensive, mentre l’A.P. Umbertide prova a contenere l’iniziativa avversaria. All’intervallo il punteggio resta però in equilibrio.
Per il Bastia il pareggio rappresenta il risultato della reazione immediata all’episodio negativo dei primi minuti e consente di affrontare la seconda parte della gara con la possibilità di completare la rimonta.
Buzzi colpisce nel momento migliore del Bastia
Nella ripresa il copione rimane sostanzialmente invariato. Il Bastia continua ad attaccare, cercando il gol del sorpasso e mantenendo una pressione costante sulla formazione ospite.
È tuttavia l’A.P. Umbertide a trovare la rete decisiva. Al 14′ del secondo tempo, una ripartenza degli ospiti viene conclusa da Buzzi, che supera Casciani e porta il risultato sull’1-2.
Un gol arrivato proprio mentre i padroni di casa stavano cercando con maggiore insistenza di completare la rimonta.
La seconda rete subita non modifica l’atteggiamento del Bastia, che torna immediatamente a spingere e continua a cercare il pareggio fino alle battute conclusive.
Zandrini decisivo con nove interventi
A impedire ai biancorossi di rimettere in equilibrio la partita è soprattutto Zandrini, protagonista tra i pali dell’A.P. Umbertide.
Al portiere ospite vengono attribuiti nove interventi decisivi, che consentono alla propria squadra di conservare il vantaggio costruito con la rete di Buzzi.
Il dato fotografa una partita nella quale il Bastia riesce ripetutamente ad arrivare in zona offensiva senza però trovare il secondo gol.
Anche il conteggio dei calci d’angolo conferma la diversa quantità di pressione esercitata dalle due formazioni: 13-3 per i padroni di casa. Un predominio territoriale che non riesce tuttavia a trasformarsi nel risultato necessario per conquistare almeno un punto.
Biancorossi senza punti nonostante la pressione
Al triplice fischio i tre punti vanno quindi all’A.P. Umbertide, capace di sfruttare l’autorete iniziale e la ripartenza finalizzata da Buzzi nella seconda frazione.
Il Bastia deve invece fare i conti con una sconfitta maturata nonostante una gara caratterizzata da possesso, pressione offensiva e numerose occasioni neutralizzate dal portiere avversario.
La prestazione lascia alla formazione biancorossa indicazioni positive sul piano della capacità di reagire e di costruire gioco. A mancare è stata soprattutto la trasformazione della superiorità territoriale in reti.
Il risultato finale resta così fissato sull’1-2, con Sportolaro unico marcatore del Bastia e l’A.P. Umbertide capace di difendere il vantaggio fino al termine dei cinque minuti di recupero concessi nella ripresa.
Il tabellino di Bastia-A.P. Umbertide
BASTIA 1924 (4-3-3): Casciani; Cozzali, Brevi, Melillo, Trottini; Minuti, Giabbecucci, Bagnolo (30′ st Capitini); Sportolaro, D’Urso, Fiorindi (35′ st Fioretti). A disposizione: Cucchiararo, Santucci, Mencarelli, Toma, Dedja, Ridolfi, Soussou. All. Martinelli.
A.P. UMBERTIDE (4-3-3): Zandrini; Cenci, Allegrucci, Sallaku, Dessi; Perri (12′ st Simeone), Fancelli (12′ st Rondoni), Pettinelli; Laassiri (17′ st Giuliani), Buzzi (39′ st Petrara), Carrello (30′ st Benedetti). A disposizione: Gragnola, Cirignoni, Bruni R., Ahmati. All. Bruni.
Arbitro: Mancini di Foligno, assistenti Bonucci e Bacci.
Reti: 5′ pt autorete Cozzali (U), 35′ pt Sportolaro (B), 14′ st Buzzi (U).
Ammoniti: Fiorindi e Bagnolo (Bastia); Carrello, Pettinelli e Rondoni (A.P. Umbertide).
Calci d’angolo: 13-3. Recupero: 1′ pt, 5′ st.
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