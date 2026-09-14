Bastia domina ma non basta, Umbertide passa al Degli Esposti

Edison, in Sicilia oltre 41 mln di euro di valore generato sul territorio nel 2025 PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è protagonista della transizione energetica del Paese: con 2,5 GW di impianti eolici sul proprio territorio, è la seconda regione italiana per capacità eolica installata che rappresenta il 17% della produzione eolica nazionale. Positivo anche il contributo del fotovoltaico che nel 2025 ha fornito l’8,5% dell’energia elettrica del Paese. Un […]

Finale Conference League 2028 a Torino, Malagò “Fiducia Uefa nell’Italia” ROMA (ITALPRESS) – Sarà lo Juventus Stadium di Torino a ospitare la finale della UEFA Conference League 2028. L’ufficialità è arrivata nel corso del Comitato Esecutivo Uefa riunitosi oggi a Salonicco (Grecia), che ha valutato positivamente il dossier di candidatura presentato a giugno dalla FIGC con la collaborazione della Juventus e del Comune di Torino […]

Formazione, FORMA e CENFOP “Parità di diritti per l’ingresso nel mondo del lavoro” ROMA (ITALPRESS) – “All’inizio di questo nuovo anno formativo ribadiamo con forza che oltre 200.000 giovani e le loro famiglie chiedono parità di dignità e il rispetto del valore legale dei loro titoli. Non si possono costringere gli studenti a ripetere percorsi o frequentare anni aggiuntivi privi di una reale motivazione didattica: la IeFP è […]

Legge elettorale, Casellati “Ottimista per il voto, non ci saranno incidenti” Così la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, a Sky Tg24, sulla legge elettorale

Caporalato transnazionale nel trasporto, scoperti a Chieti 6 milioni evasi CHIETI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Chieti, sotto ladirezione della locale Procura, ha concluso un’indaginesulla somministrazione fraudolenta di manodopera nel settore deltrasporto merci su gomma, facendo emergere un sistema di frodetransnazionale finalizzato all’evasione fiscale e contributiva,con lavoratori soprattutto di nazionalità albanese. L’inchiesta,avviata dagli approfondimenti del Gruppo delle Fiamme Gialle, haportato alla luce l’utilizzo […]

Primi allenamenti a Montecarlo per Sinner, rientro fissato a Pechino ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo, condividendo il campo con il tennista junior francese Hugo Jathiere, allievo del Piatti Tennis Center dell’ex allenatore dell’altoatesino, Riccardo Piatti. “Una sessione speciale di allenamento per Jathiere con Jannik Sinner. E’ un vero piacere rivedere Jannik in campo e condividere questo momento con lui” […]

‘Ndrangheta, confisca definitiva da 162 milioni a 3 imprenditori nel catanzarese La Guardia di Finanza di Catanzaro ha eseguito una confisca definitiva di beni per oltre 162 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori catanzaresi, coinvolti nell'inchiesta "Coccodrillo"

Lituania, caccia italiano della Nato abbatte drone entrato in spazio aereo VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – La NATO ha abbattuto un drone proveniente dalla Bielorussia che nella notte era entrato nello spazio aereo lituano. “Un drone entrato nello spazio aereo lituano è stato abbattuto dai caccia della NATO. Ringrazio il personale alleato per la pronta risposta”, ha scritto il presidente lituano Gitanas Nauseda in un post su […]

Inter ancora in rimonta, da 0-2 a 5-3 contro l’Udinese Nerazzurri a punteggio pieno in testa alla classifica assieme alla Roma