Bastia e Tavernelle chiudono in parità: 1-1 nel finale drammatico

La partita tra Bastia e Tavernelle, disputata nel pomeriggio di sabato 21 ottobre, si è conclusa con un deludente pareggio per i padroni di casa, che avevano aperto le marcature nel primo tempo. Gli uomini di mister Alessandria hanno mostrato un buon gioco, ma una decisione controversa dell’arbitro nel finale ha rovinato i piani, consentendo agli ospiti di strappare un punto.

Nella formazione iniziale, il Bastia ha schierato un 4-3-3 con Taiti in porta e una difesa composta da Muzhani, Bei, Subbicini e Brevi. A centrocampo, i giocatori Rosignoli, De Santis e Ndiaye hanno cercato di gestire il possesso, mentre in attacco il trio Santucci, Morlandi e Del Prete ha creato diverse occasioni da rete. La panchina era composta da Rossi, Belloni, Reka, Cozzali, El Farzdi, Mencarelli e Pelliccia.

Il Tavernelle, allenato da Valentini, ha risposto con un altro 4-3-3, con De Marco in porta e una difesa formata da Patrignani, Benda, Fahimi e Xhaferri. A centrocampo, Ceccarelli, Cerboni e Salvucci hanno cercato di impostare il gioco per il trio offensivo Russo, Bocciarelli e Pieravanti. In panchina, il tecnico ha potuto contare su Pignatta, Peruzzi, Ibojo, Andreoli e Governatori.

L’incontro ha visto un avvio piuttosto equilibrato, con entrambe le squadre che si sono studiate, ma il Bastia ha trovato il vantaggio al 20’ del primo tempo. Del Prete ha ricevuto il pallone in area e, con un destro preciso, ha battuto De Marco, portando i locali in vantaggio. Il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa in vantaggio per 1-0, creando la sensazione che il secondo tempo potesse riservare ulteriori emozioni.

Nella ripresa, il Bastia ha cercato di mantenere il controllo del gioco, ma il Tavernelle ha alzato il pressing, cercando il pareggio. Le occasioni da rete sono aumentate, ma le difese hanno tenuto bene, con entrambi i portieri che si sono mostrati attenti. Tuttavia, al 38’ del secondo tempo, il clima di tensione è esploso. L’arbitro Colalelli, dopo un lungo consulto, ha deciso di concedere un rigore al Tavernelle per un fallo contestato in area. Russo ha trasformato il penalty, portando il punteggio sull’1-1 e gelando gli entusiasmi del Bastia.

Non è finita qui: l’atmosfera si è surriscaldata ulteriormente quando Pelliccia, dalla panchina, è stato espulso per proteste. Questo episodio ha ulteriormente infiammato gli animi, con il Bastia che ha tentato di reagire negli ultimi minuti, ma senza successo.

L’incontro, che si è chiuso con il punteggio di 1-1, ha lasciato il Bastia con l’amaro in bocca per aver visto sfuggire una vittoria che sembrava in tasca. Con questo risultato, il Tavernelle conquista un punto prezioso in trasferta, mentre il Bastia dovrà riflettere su come mantenere il vantaggio in situazioni simili in futuro. L’arbitro Colalelli ha ricevuto un giudizio di 5.5 per la sua direzione di gara, con il suo operato al centro di polemiche e discussioni tra le due squadre.