Bastia passa a Cannara, D’Urso firma il derby di Coppa

Cina, 200 standard per lo sviluppo del settore dell’intelligenza artificale PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha finora definito quasi 200 standard chiave per l’intelligenza artificiale (IA), con l’obiettivo di orientare il settore verso uno sviluppo solido e ordinato, come dichiarato oggi da un funzionario del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT). Xin Guobin, vice ministro del MIIT, ha affermato in conferenza stampa che […]

Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al […]

Regionali, La Russa “Schifani-bis? Regola è che buon presidente sia ricandidato” RAGALNA (CATANIA) (ITALPRESS) – “Schifani è un ottimo presidente della Regione. La regola è che un buon presidente della Regione sia il candidato della volta successiva”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo a margine della prima giornata di Etna Forum in merito alla possibile ricandidatura in Sicilia di Renato Schifani. […]

Cina, Consiglio di Stato registra progressi nella lotta alla povertà PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I risultati ottenuti dalla Cina nella lotta alla povertà sono stati costantemente consolidati e ampliati, con il reddito pro capite nelle aree rurali che ha registrato una crescita stabile, secondo quanto emerge da un rapporto del Consiglio di Stato. Il rapporto sul consolidamento dei risultati ottenuti nella lotta alla povertà e […]

Cina, a Hong Kong una piattaforma IA per migliorare il rendimento scolastico HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Education University of Hong Kong (EdUHK) ha annunciato ieri che i risultati preliminari di uno studio sulla propria piattaforma di intelligenza artificiale hanno mostrato un significativo miglioramento dell’apprendimento autonomo e del rendimento scolastico degli studenti. Secondo i risultati, la piattaforma, denominata EASE, ha ottenuto questi esiti positivi grazie a esercitazioni […]

Sarri “Sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli” Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel-Aviv

Meeting di Rimini, un’edizione con 900mila presenze e la storica visita del Papa RIMINI (ITALPRESS) – “La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito: essere ‘un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi camminì”. Così […]

Musumeci “Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità” RIMINI (ITALPRESS) – “L’Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% ha frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità; una volta si diceva ‘se accadè, oggi la domanda da farci è ‘quando accadè”. Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del […]

Ue, Metsola “Paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli” RIMINI (ITALPRESS) – “La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade: i Paesi dell’Unione europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. La guerra in Ucraina, l’intelligenza artificiale, le alluvioni, […]