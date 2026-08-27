Bastia passa a Cannara, D’Urso firma il derby di Coppa

D’Urso decide allo Spoletini, Cannara battuto per uno a zero
📌 FLASH NEWS – Il Bastia 1924 espugna lo Spoletini e supera il Cannara 1-0 nel derby di Coppa Italia Eccellenza. Decide D’Urso al 20′ della ripresa con un diagonale. Palo di Montero per i padroni di casa. Domenica sfida al Tavernelle.
D’Urso firma il successo del Bastia allo Spoletini
Il Bastia Calcio 1924 passa allo stadio Spoletini di Cannara e conquista il derby del Girone A di Coppa Italia Eccellenza. A decidere la sfida è D’Urso, autore al 20′ della ripresa della rete che consegna ai biancorossi la vittoria per 1-0.
Una partita nella quale la formazione allenata da Martinelli ha saputo prima contenere la pressione dei padroni di casa e successivamente sfruttare l’occasione costruita nella seconda parte dell’incontro. Il Cannara ha provato a rimettere in equilibrio il risultato, arrivando anche a colpire un palo con Montero, ma il Bastia ha difeso il vantaggio fino al triplice fischio.
Cannara più propositivo nella prima frazione
L’avvio vede il Cannara cercare con maggiore insistenza la fase offensiva. La formazione di Alessandria prova a trovare spazi attraverso le iniziative di Grassi e Schvindt e tenta di sfruttare anche i calci d’angolo battuti da Gonzalez.
Il Bastia mantiene però ordine e compattezza. La linea arretrata biancorossa riesce a limitare gli spazi e a impedire agli avversari di trovare conclusioni particolarmente favorevoli. Giabbeccucci guida il reparto difensivo, mentre Casciani garantisce sicurezza tra i pali.
La squadra ospite sceglie di non scoprirsi, mantiene le distanze tra i reparti e attraversa senza conseguenze la fase nella quale il Cannara prova maggiormente a esercitare pressione.
La prima frazione scorre così senza reti. Il risultato rimane sullo 0-0 all’intervallo, lasciando completamente aperta la partita in vista dei secondi 45 minuti.
Il Bastia cambia passo nella ripresa
Dopo il ritorno in campo cambia progressivamente l’inerzia dell’incontro. Il Bastia riesce ad avanzare il proprio raggio d’azione e comincia a presentarsi con maggiore continuità nella metà campo avversaria.
Martinelli aveva già dovuto intervenire durante il primo tempo, quando al 32′ Cozzali aveva preso il posto di Dedja K. Nella ripresa arriva un altro cambio: al 10′ Sportolaro entra al posto di Capitini.
Proprio Sportolaro diventa protagonista pochi minuti più tardi. Al 13′ della seconda frazione il neoentrato riesce ad arrivare alla conclusione da distanza ravvicinata. La possibilità è importante, ma Battistelli risponde e impedisce al Bastia di passare in vantaggio.
L’occasione rappresenta comunque un segnale evidente della crescita della squadra biancorossa, che sette minuti dopo trova l’episodio destinato a decidere il derby.
Cozzali costruisce, D’Urso non sbaglia
Il gol arriva al 20′ del secondo tempo al termine di una rapida azione del Bastia. Cozzali partecipa al ribaltamento di fronte e riesce a servire D’Urso sulla corsa.
L’attaccante controlla il pallone, trova lo spazio necessario per la conclusione e indirizza un diagonale nell’angolo basso alla destra di Battistelli. Il portiere del Cannara non riesce a intervenire e il pallone termina in rete.
È lo 0-1 che rompe l’equilibrio dello Spoletini e premia il momento favorevole attraversato dal Bastia nella ripresa.
Per D’Urso arriva così la rete che assume un peso decisivo nell’economia dell’incontro. Il Cannara, costretto a inseguire, prova immediatamente ad aumentare la pressione alla ricerca del pareggio.
Montero colpisce il palo e sfiora il pareggio
La risposta della formazione di Alessandria non tarda ad arrivare. Appena quattro minuti dopo il vantaggio biancorosso, al 24′, Montero va vicinissimo all’1-1 colpendo il palo.
È l’occasione più pericolosa costruita dai padroni di casa dopo la rete di D’Urso e rappresenta il momento di maggiore difficoltà per il Bastia nella seconda parte della gara.
La squadra di Martinelli riesce però a non disunirsi. I biancorossi mantengono compatte le linee e cercano di limitare gli spazi a disposizione del Cannara, che continua a inseguire il pareggio.
I due allenatori utilizzano i cambi a disposizione. Nel Cannara entrano Dantraccoli per Schvindt, Console per Cardoni e Porzi per Gonzalez. Martinelli inserisce invece Fioretti al posto di Trottini e successivamente Ridolfi per Balducci.
Il Bastia difende il vantaggio fino al recupero
Con il trascorrere dei minuti aumenta inevitabilmente la pressione del Cannara, mentre il Bastia concentra sempre maggiore attenzione sulla gestione del risultato.
La formazione ospite riesce a rispondere agli ultimi tentativi dei rossoblù senza concedere la rete del pareggio. Casciani e il reparto arretrato conservano lo 0-1, mentre centrocampo e attacco contribuiscono a ridurre gli spazi per le iniziative avversarie.
Nel recupero è anzi il Bastia ad avere la possibilità di sfruttare gli spazi lasciati dal Cannara, ormai proiettato in avanti alla ricerca del gol. Fiorindi trova terreno per una ripartenza che avrebbe potuto mettere definitivamente al sicuro il risultato, ma il punteggio non cambia.
Al triplice fischio dell’arbitro Antonelli di Foligno il tabellone dello Spoletini resta quindi fermo sullo 0-1 per il Bastia Calcio 1924.
Tre punti nel Girone A e ora arriva il Tavernelle
Il successo consente al Bastia di lasciare Cannara con tre punti nel Girone A della Coppa Italia Eccellenza. Una vittoria costruita attraverso una prima parte di gara improntata soprattutto alla solidità difensiva e una ripresa nella quale i biancorossi hanno saputo aumentare la propria pericolosità.
Determinanti sono risultate la parata di Battistelli sulla conclusione di Sportolaro, la successiva rete di D’Urso e il palo colpito da Montero nella reazione del Cannara.
Il Bastia ha saputo conservare il minimo vantaggio anche nella parte conclusiva della sfida, impedendo ai padroni di casa di trasformare la pressione in una rete.
Archiviato il derby dello Spoletini, per la squadra allenata da Martinelli l’attenzione passa ora alla prossima partita di domenica contro il Tavernelle, nuovo appuntamento per i biancorossi dopo il successo ottenuto sul campo del Cannara.
CANNARA 0 – BASTIA 1
CANNARA: Battistelli, Cardoni (32′ st Console), Arbert, Fumanti, Gonzalez (44′ st Porzi), Ciancaleoni, Schvindt (18′ st Dantraccoli), Montero, Colombi, Giommetti, Grassi. A disposizione: Moscioni, Diarena, Facchini, Lupi, Coppola, Carradori. Allenatore: Alessandria.
BASTIA 1924: Casciani, Dedja K. (32′ pt Cozzali), Trottini (32′ st Fioretti), Brevi, Giabbeccucci, Melillo, Capitini (10′ st Sportolaro), Balducci (38′ st Ridolfi), D’Urso, Minuti, Fiorindi. A disposizione: Cucchiararo, Bagnolo, Dedja M., Toma, Soussou. Allenatore: Martinelli.
ARBITRO: Antonelli di Foligno, assistenti Liberti e Anelli.
RETE: 20′ st D’Urso.
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