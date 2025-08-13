Bastia sfida la Maceratese: test amichevole di prestigio

Amichevole di lusso al Carlo Degli Esposti: Il Bastia ospita la Maceratese
Bastia sfida la Maceratese – Un appuntamento di rilievo attende il Bastia calcio 1924, che si prepara a scendere in campo per un’amichevole di prestigio contro la Maceratese. L’incontro è fissato per domani, 14 agosto, con fischio d’inizio alle 16:30 presso lo stadio Carlo Degli Esposti. Per il club biancorosso, questo match rappresenta un’importante occasione per mettere alla prova il lavoro svolto finora e valutare la condizione della squadra a pochi giorni dalla pausa di Ferragosto.
La Maceratese, avversario di giornata, si presenta come un banco di prova significativo, visto che i marchigiani prenderanno parte al prossimo campionato di Serie D. Sotto la guida del tecnico Tomassoli, il Bastia intende sfruttare al meglio questo test per verificare le scelte tattiche e l’assetto del gruppo in vista degli impegni futuri. I riflettori sono puntati sulla preparazione atletica e sulla coesione della squadra, elementi chiave che verranno monitorati con attenzione durante la gara. Il risultato, in una partita come questa, assume un valore secondario rispetto alle risposte che verranno dal campo in termini di gioco e intensità.
