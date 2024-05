Bastia sfiorata in gara 1 della finale play-off di Serie C femminile

Nella prima partita della finale dei play-off di promozione del campionato di Serie C femminile di pallavolo, l’Abita Infissi Bastia è stata sconfitta 1-3 dalla Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia. Davanti al pubblico di casa della palestra di Pierantonio, la squadra di casa è partita bene, trovando un buon ritmo di gioco e prendendo un discreto vantaggio sulle avversarie. Tuttavia, la qualità della formazione perugina è emersa col passare dei set, con una solida difesa che ha rintuzzato gli attacchi di Bastia e una buona propensione al contrattacco.

Dopo aver vinto il primo set 25-17, Perugia ha dovuto fronteggiare la reazione della Bastia, che ha ribattuto vincendo il secondo set per 25-20. Nel terzo parziale, però, le padrone di casa non sono riuscite a mantenere la stessa intensità, consentendo alle avversarie di prendere il comando delle operazioni e chiudere il set 25-19.

Nell’ultimo set, Bastia ha provato a rientrare in partita, arrivando a impattare sul 23-23, ma Perugia è riuscita a spuntarla 25-23, portandosi così in vantaggio nella serie. Nonostante la sconfitta, la squadra di casa non si è arresa e ha dimostrato di poter impensierire la quotata formazione avversaria.

Le due formazioni si riaffronteranno mercoledì 29 maggio sul campo della Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia, con l’obiettivo di Perugia di chiudere i conti, mentre Bastia cercherà di rimandare il verdetto al decisivo terzo atto.

il tabellino

Abita Infissi Bastia: Gierek 17, Mussini 9, Zampini 8, Torrisi 7, Pero 4, Nofri Onofri 5, Rota (L), Mazzasette 2,

Cesaretti NE: Cherubini, Spacci. All. Cacciatore Michele 2° all. Dionigi Alberto.

Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia: Ceccarelli 19, Martinelli 18, Turini 13, Borzetta 4, Giambi 1,

Gallina 2, Mannelli (L1), Sasso 9, De Santis 1, NE: Busti, Urbani (L2), Baldicchi, Pappalardo, Ciabilli. All.

Ciofetta Tomas 2° all. Bartoccini Eleonora.

Abita Infissi Bastia: (Bs, 8, Bv. 10, Muri 2)

Bartoccini Fortinfissi School Volley Perugia: (Bs. 16, Bv. 4, muri 7)